DAZN Full, ultima giornata per la promo: Serie A a partire da 29,99 euro al mese

E’ ormai agli sgoccioli la decima giornata del campionato di Serie A, che ha regalato non poche sorprese. Il derby di Milano ha acceso San Siro con un Milan al di sopra delle aspettative, capace di mettere al tappeto un’Inter spenta con un 3-1 che ha riaperto anche le ambizioni del Diavolo in campionato.

La Lazio di Ringhio Gattuso, invece, continua a essere una macchina da guerra: vincendo in trasferta contro il Cagliari, ha consolidato il proprio primato in vetta alla classifica. E’ stata interessante anche la sfida tra Juventus e Napoli, con gli uomini di Spalletti riusciti a imporsi su quelli di Allegri per 2-0: una partita dal peso importante per entrambe le squadre, considerate tra le favorite alla vigilia del campionato ma ancora alle prese con difficoltà in queste prime giornate.

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