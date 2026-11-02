Ferrieri Caputi dà il rigore, il VAR lo toglie: Orsato infuriato a Como

Come racconta il Corriere della Sera, Orsato era presente in tribuna in occasione della partita e avrebbe seguito con particolare attenzione quanto accaduto intorno alla mezz’ora di gioco, quando il risultato era ancora sullo 0-0. L’episodio nasce da un pallone che, dopo un contrasto tra Da Cunha e Busio , colpisce il braccio sinistro di Milla . Ferrieri Caputi indica inizialmente il dischetto ma dalla sala VAR di Lissone, dove si trovano Cosso e Giua , arriva la richiesta di revisione.

Il Como vince contro il Venezia , ma ciò che fa discutere è soprattutto un episodio arbitrale. Al centro della questione c’è il rigore assegnato alla squadra veneta da Maria Sole Ferrieri Caputi, che ha in seguito cambiato decisone dopo essere stata richiamata al VAR . Una situazione alla quale ha assistito anche il designatore arbitrale Daniele Orsato , presente in tribuna al momento dell’episodio.

Nel post partita è arrivato anche il commento dell’allenatore del Venezia, Davide Nicola , che non ha nascosto la propria delusione per l’accaduto: «Per me l’arbitro ha fatto benissimo, poi non so cosa è successo dopo. Ne dovrà rispondere l’Aia».

La scelta non sembra stata apprezzata da Orsato , che non ha voluto commentare l’episodio. Secondo Il Corriere della Sera, il designatore avrebbe avuto da ridire soprattutto sull’intervento del VAR, che ha portato a cancellare il rigore inizialmente assegnato sul campo.

Anche Cesc Fabregas ha raccontato la propria reazione all’episodio. L’allenatore del Como ha ammesso di aver pensato inizialmente che fosse calcio di rigore: «Quando è successo mi sono girato verso la panchina e ho detto “cavolo, è rigore”. Poi mi sono informato e mi hanno spiegato che non lo è perché Milla non ha cercato di spostare il braccio».

Alla fine il Como ha conquistato la vittoria per 1-0, grazie al calcio di rigore trasformato da Da Cunha per un fallo di Juan Jesus su Douvikas. Il Venezia, negato il rigore, rimane così ultimo in classifica a quota 3 punti. Resta però l’episodio del primo tempo, destinato a far discutere, anche considerando il peso di un rigore per la squadra veneta, che ha necessità di upunti per allontanarsi dalla zona retrocessione. Durante la partita, inoltre, non sono mancati alcuni insulti sessisti dagli spalti.