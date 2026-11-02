Da Apple a Ferrari: i 100 brand che valgono di più nel 2026

Presenti in classifica anche altri due marchi italiani come Gucci e Prada.

Di
Luca Cosentini
Business
ferrari
(Photo by Darrell Ingham/Getty Images)

Per il 14esimo anno di fila è Apple il marchio in testa Best Global Brand, la classifica stilata da Interbrand dei 100 marchi che valgono di più al mondo Nella lista del 2026 domina la tecnologia, mentre l’automotive è in calo e l’intrattenimento in crescita. E ci sono anche alcuni marchi italiani.

Il gigante della telefonia di Cupertino è arrivato a toccare quest’anno i 514,6 miliardi di dollari di valore, con una crescita del 9% rispetto alla rilevazione del 2025. Complessivamente, quest’anno, il valore aggregato dei brand presenti nell’elenco supera i 3,866 trilioni di dollari: nel 2025 il valore era di 3,575 trilioni e quindi in un anno si è registrato un incremento dell’8,1%.

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Anche il secondo posto è uguale alla classifica dello scorso anno con Microsoft per un valore di 443,7 miliardi. Cambia invece il gradino più basso del podio che quest’anno va a Google (389,3 miliardi). Superato quindi Amazon, fermo – si fa per dire – a 351,8 miliardi. Di seguito la top 10 della Best Global Brand 2026:

  1. Apple – 514,6 miliardi di dollari
  2. Microsoft – 443,7 miliardi
  3. Google – 389,3 miliardi
  4. Amazon – 351,8 miliardi
  5. Samsung – 105,2 miliardi
  6. Nvidia – 74 miliardi
  7. Instagram – 65,5 miliardi
  8. Coca Cola – 60,3 miliardi
  9. Toyota – 59,5 miliardi
  10. YouTube – 58,9 miliardi

Per quanto riguarda i settori più importanti per valore complessivo, al primo posto troviamo sempre la tecnologia: i brand di questa categoria si attestano a 3,86 trilioni di dollari (+8% rispetto al 2025), che vuol dire circa metà del valore complessivo della classifica. Segue l’entertainment. Invece si registra il calo dell’automotive, segnato da anni di crisi, con marchi che perdono valore come Toyota (-20%), Mercedes-Benz (-19%), Bmw (-18%), Audi (-19%), Porsche (-17%), Tesla (-38%). In controtendenza rispetto al resto del settore, brand come Hyundai, Kia, BYD e Ferrari che hanno  continuato la crescita. Dall’altra parte, il settore dell’intrattenimento sale grazie a brand come YouTube e Netflix (+22%) e Spotify (+38). Tra i settori più forti si conferma anche il luxury, ma quest’anno l’indagine mostra come ci sia una divisione tra i brand del settore che hanno registrato una crescita e quelli che invece sono in calo. In crescita, ad esempio, ci sono Hermes, Chanel, Cartier e Tiffany.

Presenti in classifica ci sono anche tre brand italiani come Ferrari, Gucci e Prada. In particolare il Cavallino  cresce del 15% e si piazza al 51° posto. Perdono posizioni invece Gucci (dal 41° al 93°), mentre Prada registra un calo del 15% scivolando in 96esima posizione.

Per quanto riguarda invece alcuni brand legati al calcio, va segnalata il 16° Louis Vuitton, il colosso del lusso proprietario del Paris FC, Allianz (26°) che detiene i naming rights anche dello stadio della Juventus, i due brand di abbigliamento sportivo più noti come Nike (32°) e Adidas (56°). Nel mezzo, infine, Uber che fino allo scorso anno era main sponsor del Como (prima di Revolut) e ora è invece back sponsor.

Di seguito la classifica completa dei Best Global Brands 2026:

  1. Apple – 514,6 miliardi di dollari
  2. Microsoft – 443,7 miliardi
  3. Google – 389,3 miliardi
  4. Amazon – 351,8 miliardi
  5. Samsung – 105,2 miliardi
  6. NVIDIA – 74 miliardi
  7. Instagram – 65,5 miliardi
  8. Coca-Cola – 60,3 miliardi
  9. Toyota – 59,5 miliardi
  10. YouTube – 58,9 miliardi
  11. Cisco – 57 miliardi
  12. McDonald’s – 55,5 miliardi
  13. Oracle – 45,5 miliardi
  14. Facebook – 45,3 miliardi
  15. Hermès – 45,2 miliardi
  16. Louis Vuitton – 45,1 miliardi
  17. SAP – 44,6 miliardi
  18. IBM – 43,8 miliardi
  19. Adobe – 41,7 miliardi
  20. Mercedes-Benz – 40,8 miliardi
  21. Disney – 40,4 miliardi
  22. BMW – 38,4 miliardi
  23. Netflix – 34,1 miliardi
  24. Chanel – 32,9 miliardi
  25. J.P. Morgan – 31,1 miliardi
  26. Allianz – 30,7 miliardi
  27. Booking.com – 26,5 miliardi
  28. BlackRock – 25,8 miliardi
  29. Hyundai – 25 miliardi
  30. Visa – 24,1 miliardi
  31. Mastercard – 22,2 miliardi
  32. Nike – 21,7 miliardi
  33. Zara – 21,6 miliardi
  34. Accenture – 21,5 miliardi
  35. Sony – 21,2 miliardi
  36. Qualcomm – 21,2 miliardi
  37. Salesforce – 20,5 miliardi
  38. Uniqlo – 20,5 miliardi
  39. Spotify – 20,5 miliardi
  40. GE Aerospace – 20,5 miliardi
  41. AXA – 20,1 miliardi
  42. Pepsi – 20,1 miliardi
  43. Dell – 19,9 miliardi
  44. Airbnb – 19,6 miliardi
  45. Honda – 19,4 miliardi
  46. IKEA – 19,2 miliardi
  47. Siemens – 19,1 miliardi
  48. LEGO – 18,8 miliardi
  49. PayPal – 18,6 miliardi
  50. Tesla – 18,3 miliardi
  51. Ferrari – 17,7 miliardi
  52. Uber – 17,2 miliardi
  53. Goldman Sachs – 16,9 miliardi
  54. Nintendo – 16,7 miliardi
  55. UPS – 16,6 miliardi
  56. Adidas – 16,1 miliardi
  57. L’Oréal Paris – 15,3 miliardi
  58. Zurich – 15 miliardi
  59. eBay – 15 miliardi
  60. Citi – 14,3 miliardi
  61. Monster – 14,2 miliardi
  62. Schneider Electric – 13,9 miliardi
  63. Pampers – 13,8 miliardi
  64. Budweiser – 13 miliardi
  65. Audi – 12,4 miliardi
  66. Porsche – 12,4 miliardi
  67. HSBC – 12,4 miliardi
  68. Caterpillar – 12,3 miliardi
  69. Cartier – 12,2 miliardi
  70. Nescafé – 12,1 miliardi
  71. Volkswagen – 11,6 miliardi
  72. Santander – 11,3 miliardi
  73. LinkedIn – 11 miliardi
  74. HP – 10,8 miliardi
  75. Xiaomi – 10,7 miliardi
  76. Corona – 10,7 miliardi
  77. Colgate – 10,7 miliardi
  78. Intel – 10,6 miliardi
  79. Gillette – 10,5 miliardi
  80. H&M – 10,4 miliardi
  81. Nasdaq – 10,2 miliardi
  82. Philips – 9,8 miliardi
  83. 3M – 9,8 miliardi
  84. Nestlé – 9,7 miliardi
  85. Dior – 8,9 miliardi
  86. Shopify – 8,9 miliardi
  87. Kia – 8,8 miliardi
  88. John Deere – 8,6 miliardi
  89. BYD – 8,5 miliardi
  90. Hitachi – 8,1 miliardi
  91. Tiffany & Co. – 8,1 miliardi
  92. Sephora – 8,1 miliardi
  93. Gucci – 8,1 miliardi
  94. Huawei – 7,7 miliardi
  95. GE HealthCare – 7,7 miliardi
  96. Prada – 7,6 miliardi
  97. Danone – 7,5 miliardi
  98. FedEx – 7,3 miliardi
  99. Hewlett Packard Enterprise – 7,3 miliardi
  100. Nissan – 7,2 miliardi

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