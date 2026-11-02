Da Apple a Ferrari: i 100 brand che valgono di più nel 2026

Il gigante della telefonia di Cupertino è arrivato a toccare quest’anno i 514,6 miliardi di dollari di valore, con una crescita del 9% rispetto alla rilevazione del 2025. Complessivamente, quest’anno, il valore aggregato dei brand presenti nell’elenco supera i 3,866 trilioni di dollari : nel 2025 il valore era di 3,575 trilioni e quindi in un anno si è registrato un incremento dell’8,1%.

Per il 14esimo anno di fila è Apple il marchio in testa Best Global Brand, la classifica stilata da Interbrand dei 100 marchi che valgono di più al mondo Nella lista del 2026 domina la tecnologia, mentre l’automotive è in calo e l’intrattenimento in crescita. E ci sono anche alcuni marchi italiani.

Anche il secondo posto è uguale alla classifica dello scorso anno con Microsoft per un valore di 443,7 miliardi. Cambia invece il gradino più basso del podio che quest’anno va a Google (389,3 miliardi). Superato quindi Amazon, fermo – si fa per dire – a 351,8 miliardi. Di seguito la top 10 della Best Global Brand 2026:

Apple – 514,6 miliardi di dollari Microsoft – 443,7 miliardi Google – 389,3 miliardi Amazon – 351,8 miliardi Samsung – 105,2 miliardi Nvidia – 74 miliardi Instagram – 65,5 miliardi Coca Cola – 60,3 miliardi Toyota – 59,5 miliardi YouTube – 58,9 miliardi

Per quanto riguarda i settori più importanti per valore complessivo, al primo posto troviamo sempre la tecnologia: i brand di questa categoria si attestano a 3,86 trilioni di dollari (+8% rispetto al 2025), che vuol dire circa metà del valore complessivo della classifica. Segue l’entertainment. Invece si registra il calo dell’automotive, segnato da anni di crisi, con marchi che perdono valore come Toyota (-20%), Mercedes-Benz (-19%), Bmw (-18%), Audi (-19%), Porsche (-17%), Tesla (-38%). In controtendenza rispetto al resto del settore, brand come Hyundai, Kia, BYD e Ferrari che hanno continuato la crescita. Dall’altra parte, il settore dell’intrattenimento sale grazie a brand come YouTube e Netflix (+22%) e Spotify (+38). Tra i settori più forti si conferma anche il luxury, ma quest’anno l’indagine mostra come ci sia una divisione tra i brand del settore che hanno registrato una crescita e quelli che invece sono in calo. In crescita, ad esempio, ci sono Hermes, Chanel, Cartier e Tiffany.

Presenti in classifica ci sono anche tre brand italiani come Ferrari, Gucci e Prada. In particolare il Cavallino cresce del 15% e si piazza al 51° posto. Perdono posizioni invece Gucci (dal 41° al 93°), mentre Prada registra un calo del 15% scivolando in 96esima posizione.

Per quanto riguarda invece alcuni brand legati al calcio, va segnalata il 16° Louis Vuitton, il colosso del lusso proprietario del Paris FC, Allianz (26°) che detiene i naming rights anche dello stadio della Juventus, i due brand di abbigliamento sportivo più noti come Nike (32°) e Adidas (56°). Nel mezzo, infine, Uber che fino allo scorso anno era main sponsor del Como (prima di Revolut) e ora è invece back sponsor.