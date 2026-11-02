Antonelli campione del mondo di F1: l'Italia torna sul tetto dopo 73 anni

Quella di ieri è stata una giornata storica per il motorsport italiano. Andrea Kimi Antonelli si è laureato campione del mondo di Formula 1. Il pilota bolognese della Mercedes ha conquistato il titolo iridato 2026 al termine del Gran Premio del Messico, riportando l’Italia sul tetto del mondo a 73 anni dall’ultimo successo firmato da Alberto Ascari, campione nel 1953. Un traguardo straordinario per Antonelli, che a soli 20 anni diventa anche il più giovane campione del mondo nella storia della Formula 1, superando il precedente primato stabilito da Sebastian Vettel nel 2010. Il tutto alla seconda stagione nella massima categoria automobilistica, dopo un campionato dominato al volante della Mercedes.

La certezza matematica del titolo è arrivata sul circuito di Città del Messico, dove al pilota italiano sarebbe bastato un nono posto per chiudere definitivamente i conti. Antonelli ha fatto ancora meglio, conquistando il terzo gradino del podio alle spalle della Red Bull di Max Verstappen, vincitore della gara, e della Ferrari di Lewis Hamilton, secondo al traguardo. Quarta posizione per l’altra Ferrari di Charles Leclerc, mentre George Russell, compagno di squadra del nuovo campione del mondo, ha concluso al sesto posto. Una corsa movimentata, caratterizzata anche da una bandiera rossa provocata dall’incidente della Cadillac di Valtteri Bottas e dalle tensioni interne alla Ferrari, con Leclerc penalizzato di cinque secondi per una manovra al via. Per Antonelli si tratta del coronamento di una stagione straordinaria, nella quale il giovane talento italiano è riuscito a imporsi sui rivali più esperti, sfruttando al meglio la competitività della Mercedes. Un rendimento che gli ha permesso di conquistare matematicamente il titolo con quattro Gran Premi ancora da disputare. Il successo assume un significato ancora maggiore considerando il percorso del pilota bolognese, cresciuto nell’ACI Team Italia e successivamente nell’Academy Mercedes. Dopo una stagione d’esordio caratterizzata da alti e bassi, Antonelli ha compiuto un salto di qualità decisivo, mostrando una maturità superiore alla sua età e riuscendo a prevalere anche nel confronto interno con Russell. Particolarmente significativa, nel corso della stagione, anche la vittoria conquistata a Monza, davanti al pubblico italiano, dopo una rimonta dal fondo dello schieramento. Un’impresa che aveva ulteriormente confermato le qualità del giovane pilota, ormai protagonista assoluto della Formula 1.