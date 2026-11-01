San Siro vale oro per la Nazionale: incassi fino a 2 milioni a partita

Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano si conferma uno degli impianti più redditizi per la Nazionale italiana. In attesa che prenda vita il futuro Generali Stadium di Inter e Milan, a dimostrare questa tendenza sono i dati contenuti nel Rapporto di Attività 2025 della FIGC, che analizza anche i risultati economici delle partite disputate dagli Azzurri, con particolare riferimento agli incassi da biglietteria.
Secondo quanto emerge dal documento federale, le tre partite della Nazionale maggiore maschile che hanno generato i maggiori ricavi da ticketing tra il 2018 e l’inizio del 2026 sono state disputate tutte a San Siro. Il primato appartiene a Italia-Norvegia del 16 novembre 2025, incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che ha prodotto incassi per circa 1,9 milioni di euro. La sfida, disputata davanti a quasi 70mila spettatori, si è conclusa con la vittoria della Norvegia per 4-1, ma ha rappresentato un risultato record dal punto di vista commerciale per la Federazione.
Al secondo posto figura Italia-Germania del 20 marzo 2025, gara valida per i quarti di finale della Nations League, che ha generato quasi 1,7 milioni di euro attraverso la vendita dei biglietti. Completa il podio Italia-Francia del 17 novembre 2024, anch’essa disputata nell’impianto milanese, con ricavi superiori a 1,4 milioni di euro.
Nel complesso, le tre partite hanno quindi prodotto oltre 5 milioni di euro di incassi da biglietteria, confermando il potenziale economico di San Siro anche al di fuori delle competizioni per club.
La Nazionale torna a San Siro: il 12 novembre la sfida alla Francia
Il rapporto tra la Nazionale e lo stadio milanese è destinato a rinnovarsi nelle prossime settimane. Giovedì 12 novembre 2026, alle ore 20.45, l’Italia tornerà infatti a giocare al Meazza contro la Francia, nella quinta giornata della fase a gironi della UEFA Nations League 2026/27.
Per gli Azzurri si tratterà del ritorno a Milano a quasi un anno di distanza dalla partita contro la Norvegia che ha stabilito il primato di incassi. La sfida con i francesi rappresenterà quindi una nuova occasione per valorizzare commercialmente un appuntamento internazionale di grande richiamo.
Proprio contro la Francia, nel novembre 2024, la FIGC aveva già registrato uno dei tre maggiori incassi da biglietteria del periodo analizzato. Il nuovo incontro con i Bleus potrebbe dunque confermare l’importanza del Meazza nella strategia di organizzazione delle partite della Nazionale, anche se il risultato economico dipenderà naturalmente dall’affluenza e dalle condizioni di vendita dei biglietti.
Nazionale, crescono gli spettatori e il peso della biglietteria
Il dato relativo a San Siro si inserisce in una crescita più generale dell’interesse per gli eventi organizzati dalla FIGC. Nella stagione sportiva 2024/25, le diverse rappresentative azzurre hanno infatti richiamato 291.846 spettatori nelle 99 partite disputate in Italia, il risultato più elevato dalla stagione 2018/19.
La Federazione ha inoltre progressivamente rafforzato le iniziative commerciali legate alle partite della Nazionale, anche attraverso lo sviluppo dei servizi di corporate hospitality, attivati in occasione di tutte le gare casalinghe della selezione maggiore maschile. La capacità di generare ricavi attraverso gli eventi dal vivo rappresenta dunque una componente importante della strategia commerciale della FIGC, accanto alle sponsorizzazioni, ai diritti audiovisivi e alle attività di merchandising.
I risultati registrati a Milano assumono particolare interesse anche alla luce del progetto per il nuovo stadio di Inter e Milan. Il futuro impianto, destinato a sostituire l’attuale Meazza, punta a incrementare le opportunità commerciali attraverso una maggiore offerta di servizi premium e hospitality. Pur trattandosi di eventi organizzati da soggetti differenti, i dati della Nazionale confermano la capacità del mercato milanese di attirare un pubblico numeroso e generare ricavi significativi anche per le grandi partite internazionali.