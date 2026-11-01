San Siro vale oro per la Nazionale: incassi fino a 2 milioni a partita

Lo stadio Giuseppe Meazza di Milano si conferma uno degli impianti più redditizi per la Nazionale italiana. In attesa che prenda vita il futuro Generali Stadium di Inter e Milan, a dimostrare questa tendenza sono i dati contenuti nel Rapporto di Attività 2025 della FIGC, che analizza anche i risultati economici delle partite disputate dagli Azzurri, con particolare riferimento agli incassi da biglietteria.

Secondo quanto emerge dal documento federale, le tre partite della Nazionale maggiore maschile che hanno generato i maggiori ricavi da ticketing tra il 2018 e l’inizio del 2026 sono state disputate tutte a San Siro. Il primato appartiene a Italia-Norvegia del 16 novembre 2025, incontro valido per le qualificazioni ai Mondiali 2026, che ha prodotto incassi per circa 1,9 milioni di euro. La sfida, disputata davanti a quasi 70mila spettatori, si è conclusa con la vittoria della Norvegia per 4-1, ma ha rappresentato un risultato record dal punto di vista commerciale per la Federazione.