Nuovo San Siro, slitta la scadenza per le osservazioni sulla valutazione ambientale

Slitta la scadenza per la presentazione delle osservazioni sulla valutazione ambientale del nuovo stadio di San Siro, il progetto promosso da Inter e Milan che prevede la realizzazione di un nuovo impianto e la riqualificazione delle aree circostanti. Il Comune di Milano ha infatti deciso di prorogare il termine previsto per la consultazione pubblica, concedendo più tempo ai soggetti interessati per esaminare la documentazione e presentare eventuali rilievi.

È quanto emerge da una comunicazione ufficiale dell’amministrazione comunale visionata da Calcio e Finanza, relativa alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Attuativo per la Grande Funzione Urbana San Siro. La decisione arriva dopo le numerose osservazioni, richieste di approfondimento e diffide presentate nel corso della consultazione pubblica, che hanno portato il Comune a richiedere ulteriori integrazioni ai proponenti.