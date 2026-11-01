FIGC, nota di Cagliari, Sassuolo e Venezia: su Galliani vs Malagò disponibili a incontri e valutare le proposte

In una nota congiunta Cagliari Calcio, U.S. Sassuolo Calcio e Venezia FC hanno comunicato di condividono di non avere ancora espresso preferenze  in vista della prossima elezione del Presidente della FIGC. I Club ritengono centrale conoscere le priorità dei rispettivi programmi, le riforme proposte e le modalità con cui intendono realizzarle.

 

Di
Redazione
Governance
Galliani presidenza FIGC

Cagliari Calcio, U.S. Sassuolo Calcio e Venezia FC condividono l’importanza di un confronto sui programmi e sulle prospettive del calcio italiano in vista della prossima elezione del Presidente della FIGC. I tre Club non hanno al momento espresso il proprio sostegno ad alcuna candidatura e intendono approfondire le proposte per il futuro della Federazione prima di definire il proprio orientamento confermando sia che Malagò non ha più il consenso che aveva a giugno   sia l‘anticipazione di Calcio e Finanza che erano al via incontri one to one  tra i candidato e svariati club

 

 

Nel confermare la stima per Adriano Galliani e Giovanni Malagò, figure di riconosciuta autorevolezza ed esperienza, i Club ritengono centrale conoscere le priorità dei rispettivi programmi, le riforme proposte e le modalità con cui intendono realizzarle.

Con questo spirito, esprimono la propria disponibilità ad un confronto aperto e costruttivo con entrambi, nell’interesse dell’intero movimento calcistico italiano.

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