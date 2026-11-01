Cagliari Calcio, U.S. Sassuolo Calcio e Venezia FC condividono l’importanza di un confronto sui programmi e sulle prospettive del calcio italiano in vista della prossima elezione del Presidente della FIGC. I tre Club non hanno al momento espresso il proprio sostegno ad alcuna candidatura e intendono approfondire le proposte per il futuro della Federazione prima di definire il proprio orientamento confermando sia che Malagò non ha più il consenso che aveva a giugno sia l‘anticipazione di Calcio e Finanza che erano al via incontri one to one tra i candidato e svariati club