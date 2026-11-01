FIGC, dalle candidature al voto: tutte le tappe verso le elezioni del 14 dicembre

La corsa alla presidenza della FIGC entra nella sua fase decisiva. Dopo la convocazione dell’Assemblea Federale Elettiva per il prossimo 14 dicembre 2026, il calendario prevede una serie di passaggi fondamentali che porteranno alla definizione delle candidature e, successivamente, all’elezione del nuovo presidente della Federazione. Un percorso che si inserisce nel quadro del commissariamento della Federcalcio e del confronto politico tra le diverse componenti del calcio italiano.

Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto le ormai certe candidature di Giovanni Malagò e Adriano Galliani, attorno alle quali si stanno concentrando le trattative per raccogliere i consensi necessari, come spiegato da Calcio e Finanza nell’editoriale del weekend. Ma quali sono le prossime scadenze e quali regole disciplinano il voto? Il calendario è fissato dallo Statuto federale e dal regolamento elettorale pubblicato dalla FIGC.