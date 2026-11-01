Ma dove vedere Lazio-Cagliari in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

La Lazio arriva alla sfida contro il Cagliari dopo la netta vittoria per 6-2 in trasferta contro il Sassuolo. La squadra conferma l’inizio da record della squadra di Gattuso, ancora imbattuta in questa stagione. Il Cagliari, invece, è reduce dalla sconfitta per 4-2 contro la Roma, la terza consecutiva in campionato, e punta a interrompere la serie negativa.

La decima della Serie A 2026/27 continua domenica 1° novembre con la sfida tra Lazio e Cagliari , in programma allo Stadio Olimpico di Roma . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Lazio Cagliari in tv

Lazio-Cagliari sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida della decima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Lazio Cagliari in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Lazio-Cagliari sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Lazio Cagliari in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Lazio Cagliari in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Lazio-Cagliari è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Lazio Cagliari, quando si gioca

L’appuntamento con Lazio-Cagliari è fissato per domenica 1° novembre 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma. La sfida è valida per la decima giornata della Serie A 2026/27.

La formazione biancoceleste proverà a guadagnare altri tre punti importanti per restare in vetta alla classifica, dove si trova attualmente a quota 25 punti assieme all’Inter. La formazione sarda aveva iniziato la stagione con risultati positivi e si trova attualmente in decima posizione. Il Cagliari ha però poi perso le ultime tre partite contro Monza, Bologna e Roma ed ha bisogno di un risultato positivo per interrompere questa serie.