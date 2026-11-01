Ma dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

La Juventus arriva alla sfida contro il Napoli dopo la sconfitta per 2-0 in trasferta contro il Genoa e cercherà di riscattarsi davanti ai propri tifosi. Il Napoli, invece, ha battuto il Monza per 4-1 e scenderà a Torino per conquistare altri punti importanti. La squadra dell’ex bianconero Massimiliano Allegri, che sarà squalificato, si trova a quota 14 punti proprio come i bianconeri: entrambe cercheranno quindi di vincere per fare un passo avanti in classifica.

La decima della Serie A 2026/27 continua domenica 1° novembre con la sfida tra Juventus e Napoli , in programma all’ Allianz Stadium a Torino . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45 .

Dove vedere Juventus Napoli in tv

Juventus-Napoli sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 20.45. La sfida della decima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Juventus Napoli in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Juventus-Napoli sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Juventus Napoli in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Juventus Napoli in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Juventus-Napoli è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Juventus Napoli, quando si gioca

L’appuntamento con Juventus-Napoli è fissato per domenica 1° novembre 2026 alle ore 20.45 all’Allianz Stadium a Torino. La sfida è valida per la decima giornata della Serie A 2026/27.

La stagione non è iniziata nel migliore dei modi per entrambe le squadre, che cercheranno di riscattarsi in una sfida importante per la classifica. I bianconeri cercheranno di sfruttare il fattore campo, mentre il Napoli proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa, anche se dovrà fare a meno del proprio allenatore in panchina.