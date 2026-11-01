Ma dove vedere Frosinone-Torino in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

La decima della Serie A 2026/27 prosegue domenica 1° novembre con la sfida tra Frosinone e Torino , in programma allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Frosinone Torino in tv

Frosinone-Torino sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida della decima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Frosinone Torino in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Frosinone-Torino sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Frosinone Torino in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Frosinone Torino in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Frosinone-Torino è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Frosinone Torino, quando si gioca

L’appuntamento con Frosinone-Torino è fissato per domenica 1° novembre 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone. La sfida è valida per la decima giornata della Serie A 2026/27.

I ciociari cercheranno di sfruttare il fattore campo per conquistare altri tre punti e dare continuità ai risultati, mentre i granata cercheranno di riscattarsi mettendo in difficoltà i proprietari di casa.