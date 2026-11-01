Ma dove vedere Como-Venezia in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Como arriva alla sfida contro il Venezia dopo la vittoria per 3-1 in trasferta contro il Torino, il terzo successo consecutivo in campionato. La squadra di Cesc Fàbregas cercherà di sfruttare il fattore campo per conquistare altri tre punti e restare nelle prime posizioni della classifica. Il Venezia invece, è reduce dalla sconfitta per 2-0 contro l’Inter e cerca punti per risalire la classifica.

La decima della Serie A 2026/27 continua domenica 1° novembre con la sfida tra Como e Venezia , in programma allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 12.30 .

Dove vedere Como Venezia in tv

Como-Venezia sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 12.30. La sfida della decima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Como Venezia in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Como-Venezia sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Como Venezia in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Como Venezia in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Como-Venezia è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Como Venezia, quando si gioca

L’appuntamento con Como-Venezia è fissato per domenica 1° novembre 2026 alle ore 12.30 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia di Como. La sfida è valida per la decima giornata della Serie A 2026/27.

La formazione lariana proverà a dare continuità ai risultati e raggiungere la Roma, la Lazio e l’Inter. Il Venezia invece ha bisogno di riscattarsi e proverà a mettere in difficoltà i padroni di casa, per guadagnare punti importanti e uscire dalla zona retrocessione.