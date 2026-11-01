Dove vedere Boca Juniors River Plate tv streaming: guarda la partita in diretta

La rivalità più storica del calcio argentino vive un altro capitolo con il Superclassico 2026 nel campionato di Apertura in Argentina. Si tratta del 267° scontro diretto fra le due squadre in Argentina più conosciute a livello mondiale. Il bilancio al momento vede in vantaggio il Boca con 94 vittorie in tutte le competizioni (campionato, coppa nazionale e competizioni CONMEBOL), mentre il River ne ha vinte 88, con i pareggi che sono stai 85.

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Dove vedere Boca Juniors River Plate tv streaming– Quando si gioca

La partita fra Boca Juniors e River Plate si giocherà allo stadio Alberto José Armando di Buenos Aires, domenica 1 novembre 2026 con il calcio d’inizio dell’incontro fissato per le ore 19.00.

Dove vedere Boca Juniors River Plate tv streaming – Come seguire la sfida

La sfida Boca Juniors-River Plate sarà visibile in Italia in chiaro e gratuitamente. A trasmettere la partita sarà infatti l’emittente Sportitalia (canale 60 del digitale terrestre). La super sfida del calcio argentino fra queste due rivali storiche, e le più conosciute a livello mondiale in giro per il mondo, sarà possibile seguirla anche in streaming sul sito della tv di Michele Criscitiello.

Oltre al campionato argentino, Sportitalia trasmette anche la Saudi Pro League, il massimo campionato dell’Arabia Saudita. La tv di Criscitiello manda in onda le migliori tre partite della giornata, che includono sempre le sfide dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e l’Al Hilal allenato da Simone Inzaghi: le due squadre che si stanno giocando fino alla fine la vittoria del campionato.

Il derby argentino sarà inoltre disponibile sulla piattaforma streaming Como TV. La diretta del Superclassico sarà trasmessa sulla piattaforma streaming ufficiale (servizio OTT) del club calcistico Como 1907 a partire dalle 18.30. La piattaforma streaming a pagamento, manda in onda le migliori partite dei campionati esteri, e tra le scelte di questo weekend c’è anche l’atteso derby tra Boca Juniors e River Plate.