La Serie A pronta a dire addio a Puma: Adidas produrrà il pallone dal 2027/28

Novità in arrivo per la Serie A sul fronte delle sponsorizzazioni. A partire dalla stagione 2027/28, il massimo campionato italiano dovrebbe cambiare il proprio fornitore del pallone ufficiale, passando da Puma ad Adidas. Un avvicendamento che metterebbe fine alla collaborazione con il marchio tedesco iniziata nell’estate del 2022.
A riportare l’indiscrezione è il portale specializzato Footy Headlines, secondo il quale la Lega Serie A avrebbe deciso di non rinnovare l’attuale accordo con Puma, aprendo così la strada all’ingresso di Adidas – altro colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo – come nuovo fornitore ufficiale dei palloni da gara.
L’eventuale cambio di partner segnerebbe la conclusione di un rapporto durato cinque stagioni. Puma era subentrata a Nike a partire dal campionato 2022/23, dopo una lunga collaborazione tra il marchio americano e la Serie A. Da allora, l’azienda tedesca ha fornito i palloni utilizzati nelle partite del massimo campionato italiano, attraverso diverse evoluzioni del modello Orbita.
Per la stagione 2026/27, Puma ha introdotto il nuovo Stellar Nitro Ultimate, presentato ufficialmente lo scorso maggio e destinato a essere utilizzato anche in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e nel campionato Primavera 1. Si tratterebbe dunque dell’ultimo modello fornito dal marchio al calcio italiano prima del possibile passaggio di consegne.
Per Adidas, l’operazione rappresenterebbe un ulteriore rafforzamento della presenza nel mercato calcistico italiano. Il gruppo tedesco è già sponsor tecnico della Nazionale italiana, attraverso l’accordo con la FIGC entrato in vigore nel 2023, e veste alcuni dei principali club della Serie A, tra cui Juventus e Roma e potrebbe presto allargare il proprio portafoglio con il Milan.
L’acquisizione dei diritti di fornitura del pallone ufficiale consentirebbe al marchio delle tre strisce di ampliare ulteriormente la propria visibilità, associando il proprio brand non soltanto alle singole società, ma all’intero campionato italiano. Da parte sua, Puma continuerà a fornire i palloni fino alla conclusione della stagione 2026/27, mentre il debutto del primo pallone Adidas per la Serie A è previsto per il campionato successivo. La presentazione del nuovo modello potrebbe avvenire tra la primavera e l’estate del 2027, in vista dell’avvio della nuova stagione.