La Serie A pronta a dire addio a Puma: Adidas produrrà il pallone dal 2027/28

A riportare l’indiscrezione è il portale specializzato Footy Headlines, secondo il quale la Lega Serie A avrebbe deciso di non rinnovare l’attuale accordo con Puma, aprendo così la strada all’ingresso di Adidas – altro colosso tedesco dell’abbigliamento sportivo – come nuovo fornitore ufficiale dei palloni da gara.

L’eventuale cambio di partner segnerebbe la conclusione di un rapporto durato cinque stagioni. Puma era subentrata a Nike a partire dal campionato 2022/23, dopo una lunga collaborazione tra il marchio americano e la Serie A. Da allora, l’azienda tedesca ha fornito i palloni utilizzati nelle partite del massimo campionato italiano, attraverso diverse evoluzioni del modello Orbita.

Per la stagione 2026/27, Puma ha introdotto il nuovo Stellar Nitro Ultimate, presentato ufficialmente lo scorso maggio e destinato a essere utilizzato anche in Coppa Italia, Supercoppa Italiana e nel campionato Primavera 1. Si tratterebbe dunque dell’ultimo modello fornito dal marchio al calcio italiano prima del possibile passaggio di consegne.