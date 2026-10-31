Rizzetta: «Tratto il Napoli non oltre il 2027». Pronto un piano B per un altro club

In una intervista rilasciata a Sportico, Rizzetta ha illustrato la propria strategia di investimento, che punta a trasformare Napoli in un polo sportivo di riferimento attraverso l’acquisizione di società di diverse discipline, lo sviluppo di infrastrutture e la valorizzazione commerciale del territorio. Un progetto nel quale il club calcistico rappresenterebbe l’asset principale.

Matt Rizzetta non abbandona l’idea di acquistare il Napoli . L’imprenditore italoamericano, fondatore della società di investimento Underdog Global Partners, ha confermato che i colloqui per rilevare il club azzurro dalla famiglia De Laurentiis sono ancora in corso, nonostante le recenti smentite del presidente Aurelio De Laurentiis su una possibile cessione della società.

«Napoli sta vivendo un’esplosione del turismo», ha spiegato Rizzetta. «C’è la Costiera Amalfitana. Alberghi, ospitalità, ristorazione, infrastrutture. Ci sono davvero tantissime opportunità di crescita nel prossimo decennio circa».

L’imprenditore, 44 anni, ha iniziato a investire nello sport italiano nel 2022, quando ha guidato un gruppo di investitori nell’acquisizione del Campobasso. Successivamente, il suo interesse si è concentrato su Napoli, dove negli ultimi due anni Underdog ha assunto il controllo delle società maschile e femminile di basket, raggiunto un accordo di principio per le squadre di pallavolo e avviato contatti per possibili operazioni nel motorsport, nel rugby, nella pallanuoto e nel settore immobiliare.

L’obiettivo è costruire un gruppo multisportivo sul modello delle grandi società europee, come Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco, ma anche delle organizzazioni americane che riuniscono franchigie di discipline differenti sotto un’unica proprietà.

Napoli, la distanza tra domanda e offerta per il club di De Laurentiis

Il tassello fondamentale del progetto resta tuttavia il Napoli di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto ricostruito da Sportico, Underdog ha avviato i tentativi di acquisizione alla fine del 2025 e le interlocuzioni sarebbero proseguite anche nel corso di ottobre 2026.

Le parti, tuttavia, sarebbero ancora distanti sul prezzo. Secondo una fonte a conoscenza della vicenda citata dalla testata americana, De Laurentiis chiederebbe circa 2 miliardi di euro, mentre Underdog avrebbe messo sul tavolo una valutazione compresa tra 1 e 1,3 miliardi di euro per il solo club. Rizzetta si è detto «fiducioso» sulla possibilità di raggiungere un accordo, pur precisando che non vorrebbe prolungare eccessivamente le trattative nel corso del 2027 prima di prendere in considerazione soluzioni alternative.

L’acquisizione del Napoli richiederebbe inoltre risorse ben superiori a quelle attualmente gestite da Underdog, che dispone di circa 300 milioni di euro di asset in gestione. Rizzetta sostiene però di aver già individuato i finanziamenti necessari. Considerando anche gli investimenti ulteriori rispetto all’acquisto della società, l’operazione complessiva potrebbe superare i 2 miliardi di euro.

Il piano alternativo: Juve Stabia o Real Aversa

L’imprenditore ha illustrato anche una possibile alternativa nel caso in cui i colloqui con De Laurentiis non dovessero andare a buon fine. Underdog starebbe valutando l’acquisizione della Juve Stabia, in Serie B, oppure del Real Aversa 1925, in Serie D. L’idea sarebbe trasferire successivamente una delle due società e rilanciarla utilizzando la proprietà intellettuale di un club calcistico napoletano non più attivo, acquisita dal gruppo all’inizio del 2026.

Per questa strategia sarebbero stati destinati circa 100 milioni di euro, da impiegare anche nella realizzazione delle infrastrutture, di un settore giovanile e di iniziative rivolte alla comunità locale. L’obiettivo di lungo periodo sarebbe raggiungere la Serie A e arrivare così a competere direttamente con il Napoli. Nonostante questa possibilità, Rizzetta considera l’acquisizione della società azzurra la «scelta logica» per il proprio progetto.

Dall’arena del basket al Maradona: gli investimenti previsti

Parallelamente alle trattative per il Napoli, Underdog sta portando avanti gli investimenti nel basket. Rizzetta ha acquisito il controllo della formazione maschile nel 2025 e prevede che i ricavi della società possano crescere di circa il 30% nell’anno in corso, rispetto a una base stimata tra 10 e 15 milioni di euro.

Uno dei progetti principali riguarda la costruzione di una nuova arena da circa 300 milioni di euro, con una capienza prevista di 12mila spettatori per le partite di basket, ampliabile di ulteriori 3mila posti per i concerti. Il gruppo sta inoltre valutando l’ingresso nelle principali competizioni continentali. Rizzetta ha avuto incontri sia con la NBA, impegnata nello sviluppo del progetto NBA Europe, sia con EuroLeague, che avrebbe già approvato condizionatamente la candidatura del club come nuova franchigia.

La strada dell’EuroLeague sarebbe meno onerosa: circa 80 milioni di euro per l’offerta di ingresso, con un investimento complessivo vicino ai 400 milioni considerando anche la nuova arena e le altre spese. «Chi lo sa?», ha risposto Rizzetta parlando del futuro del basket europeo. «Penso che la soluzione migliore per tutte le parti coinvolte – e credo che sia la stessa cosa che vi direbbero NBA ed EuroLeague – sia che tutti si uniscano per il futuro del basket europeo. Penso che alla fine succederà e spero che il basket napoletano ne esca in una posizione migliore rispetto a quella in cui si trova oggi».

Per quanto riguarda invece il calcio, Underdog avrebbe già avviato interlocuzioni con l’amministrazione cittadina per una possibile partnership pubblico-privata da circa 500 milioni di euro, finalizzata alla ristrutturazione dello stadio Diego Armando Maradona. Si tratta, secondo quanto riportato da Sportico, di un’ipotesi ancora oggetto di discussione.