Milan Inter su DAZN: dove vedere il derby in diretta TV e streaming

È il giorno del derby di Milano. Milan e Inter si affrontano questa sera, sabato 31 ottobre 2026, alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, in una delle sfide più attese della decima giornata della Serie A 2026/27. Una partita che mette in palio punti importanti per la classifica, oltre al prestigio di una delle rivalità più sentite del calcio italiano.

Il derby della Madonnina rappresenta uno degli appuntamenti principali del turno di campionato e sarà accompagnato da una programmazione speciale dedicata alla sfida tra rossoneri e nerazzurri. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, che detiene i diritti televisivi di tutte le partite della Serie A. La gara rientra inoltre tra quelle previste in co-esclusiva con Sky.

Ma come vedere Milan Inter su DAZN? Per seguire il derby sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma che includa la Serie A. La partita sarà disponibile in diretta TV e streaming attraverso tutti i dispositivi compatibili con il servizio.