Milan Inter su DAZN: dove vedere il derby in diretta TV e streaming

È il giorno del derby di Milano. Milan e Inter si affrontano questa sera, sabato 31 ottobre 2026, alle ore 20.45, allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, in una delle sfide più attese della decima giornata della Serie A 2026/27. Una partita che mette in palio punti importanti per la classifica, oltre al prestigio di una delle rivalità più sentite del calcio italiano.
Il derby della Madonnina rappresenta uno degli appuntamenti principali del turno di campionato e sarà accompagnato da una programmazione speciale dedicata alla sfida tra rossoneri e nerazzurri. L’incontro sarà trasmesso in diretta su DAZN, che detiene i diritti televisivi di tutte le partite della Serie A. La gara rientra inoltre tra quelle previste in co-esclusiva con Sky.
Ma come vedere Milan Inter su DAZN? Per seguire il derby sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma che includa la Serie A. La partita sarà disponibile in diretta TV e streaming attraverso tutti i dispositivi compatibili con il servizio.
Milan Inter su DAZN: come vedere la partita in diretta
Milan Inter sarà visibile in diretta su DAZN sabato 31 ottobre 2026, con calcio d’inizio alle ore 20.45. Per assistere alla partita sarà sufficiente accedere alla piattaforma con le proprie credenziali e selezionare il derby tra gli eventi disponibili.
Gli abbonati potranno seguire la sfida attraverso l’applicazione DAZN, disponibile su diversi dispositivi:
- Smart TV, attraverso l’applicazione DAZN;
- Smartphone e tablet, scaricando l’app ufficiale per iOS e Android;
- Computer, collegandosi al sito di DAZN attraverso un browser;
- Console da gioco, come PlayStation e Xbox compatibili;
- Dispositivi per lo streaming, come Amazon Fire TV Stick e altri apparecchi supportati.
Per vedere Milan-Inter sarà necessario un piano di abbonamento che comprenda le partite della Serie A. Il derby non rientra tra gli incontri disponibili gratuitamente sulla piattaforma.
Milan Inter su DAZN: la programmazione speciale per il derby
In occasione del derby della Madonnina, DAZN ha organizzato una programmazione speciale, con un ampio prepartita e contenuti dedicati a una delle sfide più attese della stagione.
Il collegamento inizierà alle ore 19.45, un’ora prima del calcio d’inizio, con Diletta Leotta alla conduzione del prepartita direttamente da San Siro. Tra gli ospiti della serata ci sarà anche Gabry Ponte, in un appuntamento che coinciderà con la notte di Halloween e che richiamerà la sua celebre Danza delle Streghe.
La telecronaca del derby sarà affidata a Pierluigi Pardo, affiancato dal commento tecnico di Andrea Stramaccioni, mentre Federica Zille seguirà la partita da bordocampo, raccontando le ultime novità e raccogliendo le impressioni dei protagonisti.
Al termine dell’incontro, la copertura proseguirà con Vamos! – Il sabato della Serie A, il programma dedicato all’analisi delle partite del campionato, con commenti, approfondimenti e interviste dal Meazza.
Milan Inter su DAZN: tutte le informazioni sulla partita
Ecco le informazioni principali per seguire il derby di Milano in diretta su DAZN:
- Partita: Milan-Inter
- Competizione: Serie A 2026/27, 10ª giornata
- Data: sabato 31 ottobre 2026
- Orario: 20.45
- Stadio: Giuseppe Meazza, Milano
- Diretta TV e streaming: DAZN
- Inizio prepartita DAZN: ore 19.45
- Telecronaca: Pierluigi Pardo
- Commento tecnico: Andrea Stramaccioni
- Bordocampo: Federica Zille
Il derby sarà quindi disponibile su DAZN per tutti gli utenti con un abbonamento idoneo, con la possibilità di seguire non soltanto i 90 minuti di gioco, ma anche gli approfondimenti prima e dopo la partita.