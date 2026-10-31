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Malagò ottiene le 11 firme dalla Serie A per la corsa alla FIGC: ora punta a 14 club

L’ex presidente del CONI ha raggiunto il quorum necessario per la candidatura grazie al sostegno del Parma. Possibili nuove adesioni, mentre Galliani conta sull’appoggio di calciatori e allenatori.

Di
Redazione
Governance
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Malagò firme Serie A
Giovanni Malagò (Foto: Andrea Staccioli / Insidefoto)

Giovanni Malagò ha raggiunto il quorum necessario per la candidatura alla presidenza della FIGC con il sostegno della Serie A. L’ex numero uno del CONI, attualmente commissario della Federcalcio, ha infatti raccolto le 11 firme necessarie per presentarsi alle elezioni del prossimo 14 dicembre, quando si confronterà con Adriano Galliani per la guida del calcio italiano.

Calcio e Finanza

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