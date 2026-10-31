Come mai Malagò che in giugno aveva stravinto le elezioni ha perso tanto consenso in soli 4 mesi?

Nel breve volgere di pochi minuti nella serata di mercoledì 28, proprio mentre la Juventus era in campo a Genova e il Napoli a Monza, l’agenzia ANSA ha battuto due notizie che hanno ufficializzato, dopo le indiscrezioni dei giorni precedenti, come sia quanto mai aperta la corsa verso la presidenza della FIGC nelle elezioni in programma il 14 dicembre. Elezioni che vedono al momento come unici contendenti l’attuale commissario della federazione Giovanni Malagò e l’ex amministratore delegato di Milan e Monza Adriano Galliani:

la prima di queste notizie era che Malagò aveva il sostegno di 11 club (Bologna, Frosinone, Fiorentina, Genoa, Lecce, Monza, Napoli, Parma, Roma, Torino e Udinese), ma punterebbe addirittura ad arrivare a 13-14 alleati e quindi sarà con tutta probabilità il candidato ufficiale della Serie A

la seconda che due componenti importanti delle elezioni federali quali l’Associazione Calciatori (AIC) e l’Assoallenatori (AIAC), dopo avere dato il loro supporto a Malagò nelle elezioni di giugno, questa volta appoggeranno Galliani . Inoltre con l’ex dirigente di Milan e Monza si sono già schierate anche molte delle società di A che non sostengono Malagò a cominciare dall’Inter e dall’Atalanta, grandi sponsor del manager brianzolo.

Per capire bene però perché le elezioni sono aperte bisogna rifarsi alle norme che regolano la nomina del presidente della Federcalcio.