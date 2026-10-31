Accordo di massima Lazio-Soprintendenza: Flaminio da 48mila spettatori

Passi avanti per il progetto della Lazio relativo alla riqualificazione dello stadio Flaminio. Il club biancoceleste e la Soprintendenza avrebbero raggiunto un accordo di massima sulle caratteristiche del futuro impianto, superando almeno in parte le divergenze che avevano rallentato l’iter nelle ultime settimane. La nuova soluzione progettuale prevede una capienza di circa 48mila spettatori, con alcuni interventi necessari per rispettare i vincoli architettonici e paesaggistici dell’area.

Come riportato dall’edizione romana de La Repubblica, il passo avanti è arrivato in seguito a un incontro tra la Lazio e la Soprintendenza, al quale ha partecipato anche il presidente Claudio Lotito. Il confronto, andato in scena giovedì 29 ottobre, avrebbe avuto un esito positivo, aprendo la strada alla presentazione di una nuova versione del progetto da sottoporre successivamente al Campidoglio.