Ma dove vedere Udinese-Roma in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

La Roma arriva alla sfida contro l’Udinese dopo la vittoria per 4-2 contro il Cagliari, che ha dato continuità ai risultati positivi in campionato. La squadra di Gasperini cercherà di conquistare altri tre punti in trasferta per restare nelle prime posizioni della classifica. L’Udinese, invece, è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Parma e cerca una vittoria dopo un periodo difficile, segnato anche dalle sconfitte contro Milan e Lecce.

La decima della Serie A 2026/27 continua sabato 31 ottobre con la sfida tra Udinese e Roma , in programma al Bluenergy Stadium di Udine . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 18.00 .

Dove vedere Udinese Roma in tv

Udinese-Roma sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 18.00. La sfida della decima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Udinese Roma in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Udinese-Roma sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Udinese Roma in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Udinese Roma in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Udinese-Roma è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Udinese Roma, quando si gioca

L’appuntamento con Udinese-Roma è fissato per sabato 31 ottobre 2026 alle ore 18.00 al Bluenergy Stadium di Udine. La sfida è valida per la decima giornata della Serie A 2026/27.

La formazione di Gian Piero Gasperini proverà conquistare punti importanti per avvicinarsi alle rivali Lazio e Inter, che si trovano solo a 4 punti di distanza. L’Udinese si trova invece in diciassettesima posizione e ha bisogno di riscattarsi per allontanarsi dalla zona retrocessione.