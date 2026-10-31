Ma dove vedere Bologna-Monza in tv e streaming ? La partita sarà disponibile in diretta su DAZN ( CLICCA QUI PER ABBONARTI ) .

Il Bologna arriva alla sfida dopo una vittoria per 4-2 a San Siro contro il Milan, mentre il Monza è reduce dalla sconfitta per 1-4 contro il Napoli. I rossoblù sfrutteranno quindi il fattore campo per conquistare punti importanti in classifica. La formazione brianzola ha invece bisogno di allontanarsi da una scomoda sedicesima posizione.

La decima della Serie A 2026/27 inizia oggi sabato 31 ottobre con la sfida tra Bologna e Monza , in programma allo Stadio Renato Dall’Ara . Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00 .

Dove vedere Bologna Monza in tv

Bologna-Monza sarà trasmessa in diretta esclusiva su DAZN a partire dalle ore 15.00. La sfida della decima giornata non rientra quindi tra gli incontri trasmessi in co-esclusiva da Sky e non sarà disponibile sui canali Sky Sport né attraverso NOW.

Gli abbonati a DAZN potranno vedere la partita sul televisore utilizzando l’applicazione della piattaforma sulle Smart TV compatibili, oltre che attraverso i dispositivi che consentono di accedere a DAZN sul proprio schermo.

Dove vedere Bologna Monza in streaming

Per chi preferisce seguire l’incontro attraverso internet, Bologna-Monza sarà visibile in streaming su DAZN (CLICCA QUI PER ABBONARTI). La piattaforma permette di accedere alla diretta tramite la propria applicazione o il sito utilizzando, a seconda del piano sottoscritto, computer, smartphone, tablet e gli altri dispositivi compatibili.

Per assistere alla gara sarà necessario effettuare l’accesso con un account che disponga di un abbonamento DAZN comprendente la Serie A. Il match rappresenta una delle 380 partite del massimo campionato disponibili sulla piattaforma nella stagione 2026/27.

Dove vedere Bologna Monza in tv e streaming gratis

Per chi cerca dove vedere Bologna Monza in tv e streaming gratis, la risposta è che non sarà possibile seguire gratuitamente e legalmente l’intera partita in diretta. Bologna-Monza è infatti un’esclusiva DAZN e per assistere ai 90 minuti sarà necessario disporre di un abbonamento alla piattaforma.

Bologna Monza, quando si gioca

L’appuntamento con Bologna-Monza è fissato per sabato 31 ottobre 2026 alle ore 15.00 allo Stadio Renato Dall’Ara a Bologna. La sfida è valida per la decima giornata della Serie A 2026/27.

La formazione di Raffaele Palladino proverà a dare continuità ai risultati positivi dopo le vittorie contro Cagliari e Milan, mentre il Monza proverà a rialzarsi e allontanarsi dalla zona retrocessione,