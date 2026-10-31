Milan-Inter e Juventus-Napoli, il grande calcio del weekend con DAZN Full in offerta

È il derby di Milano a prendersi la scena nel fine settimana della Serie A. Sabato 31 ottobre, alle 20.45, Milan e Inter si ritrovano di fronte a San Siro in una sfida che arriva in un momento particolare per entrambe. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta interna contro il Bologna e cercano una reazione immediata, mentre i nerazzurri si presentano all’appuntamento da capolista, ma dopo una vittoria sofferta sul campo del Venezia e con una Lazio come rivale che sta stupendo a suon di gioco e gol. La squadra di Chivu parte con qualche certezza in più, ma il derby si sa, fa storia a sé e spesso finisce per sovvertire pronostici e gerarchie.

La decima giornata non si esaurisce però con il Derby della Madonnina, anzi. Già domenica 1° novembre il calendario propone un altro big match, Juventus-Napoli, con gli azzurri rilanciati dal convincente 4-1 sul Monza e i bianconeri chiamati a uscire da una fase complicata dopo la sconfitta per 2-0 a Genova. Nel pomeriggio, alle 15, la Lazio ospita il Cagliari e giocherà con la consapevolezza del risultato ottenuto dall’Inter. Un vantaggio competitivo non da poco per il morale della squadra di Gattuso

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