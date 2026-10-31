Milan-Inter e Juventus-Napoli, il grande calcio del weekend con DAZN Full in offerta

È il derby di Milano a prendersi la scena nel fine settimana della Serie A. Sabato 31 ottobre, alle 20.45, Milan e Inter si ritrovano di fronte a San Siro in una sfida che arriva in un momento particolare per entrambe. I rossoneri sono reduci dalla sconfitta interna contro il Bologna e cercano una reazione immediata, mentre i nerazzurri si presentano all’appuntamento da capolista, ma dopo una vittoria sofferta sul campo del Venezia e con una Lazio come rivale che sta stupendo a suon di gioco e gol. La squadra di Chivu parte con qualche certezza in più, ma il derby si sa, fa storia a sé e spesso finisce per sovvertire pronostici e gerarchie.
La decima giornata non si esaurisce però con il Derby della Madonnina, anzi. Già domenica 1° novembre il calendario propone un altro big match, Juventus-Napoli, con gli azzurri rilanciati dal convincente 4-1 sul Monza e i bianconeri chiamati a uscire da una fase complicata dopo la sconfitta per 2-0 a Genova. Nel pomeriggio, alle 15, la Lazio ospita il Cagliari e giocherà con la consapevolezza del risultato ottenuto dall’Inter. Un vantaggio competitivo non da poco per il morale della squadra di Gattuso
E proprio un weekend di grande calcio rappresenta l’occasione per sfruttare le offerte DAZN con una promozione sul piano Full, (clicca qui per i dettagli) la soluzione più completa della piattaforma e la più venduta, valida fino al 2 novembre. Il prezzo dell’abbonamento annuale con pagamento dilazionato scende a 29,99 euro al mese, per una spesa complessiva di 359,88 euro in dodici mesi. È disponibile anche la formula mensile a 39,99 euro, senza vincolo annuale e con la possibilità di disattivare il rinnovo con un preavviso di 30 giorni.
DAZN Full, prezzi e formule della promozione
La promozione prevede due possibilità di sottoscrizione, pensate per chi vuole seguire il campionato e gli altri contenuti sportivi della piattaforma scegliendo tra una tariffa più conveniente e una maggiore flessibilità.
- DAZN Full annuale con pagamento dilazionato: 29,99 euro al mese per dodici mesi, per una spesa complessiva di 359,88 euro. Il prezzo ordinario è di 36,99 euro al mese, pari a 443,88 euro nell’arco dell’anno.
- DAZN Full mensile: 39,99 euro al mese, con rinnovo disattivabile secondo le condizioni contrattuali. Il prezzo di listino è di 46,99 euro al mese.
In entrambi i casi, lo sconto è di 7 euro al mese rispetto alla tariffa standard. Chi sceglie il piano annuale risparmia quindi 84 euro nell’arco dei dodici mesi, mentre la formula mensile consente di beneficiare della riduzione senza assumere un impegno annuale. Su un periodo di dodici mesi, la spesa con la tariffa promozionale sarebbe di 479,88 euro, contro i 563,88 euro del prezzo ordinario.
La scelta dipende dunque soprattutto dalle proprie abitudini: il piano annuale offre il prezzo più basso, ma prevede un vincolo di dodici mesi; quello mensile costa di più, ma lascia maggiore libertà nella gestione dell’abbonamento.
Serie A, dalla stracittadina di Milano alla sfida tra Juventus e Napoli
Il programma della decima giornata si apre sabato 31 ottobre con Bologna-Monza alle 15 e Udinese-Roma alle 18. Alle 20.45, riflettori puntati poi anticipato su San Siro.
Domenica 1° novembre si riparte alle 12.30 con Como-Venezia. Alle 15 sono in programma Frosinone-Torino e Lazio-Cagliari. Alle 18 toccherà a Lecce-Genoa, mentre la serata sarà interamente dedicata a Juventus-Napoli, in programma alle 20.45.
La giornata si concluderà lunedì 2 novembre con Sassuolo-Fiorentina alle 18.30 e Atalanta-Parma alle 20.45. Il programma offre così tre giorni di calcio, con tutte le dieci partite del turno disponibili per gli abbonati DAZN Full.
DAZN Full, anche il grande volley nel palinsesto del weekend
Il piano Full non si limita al calcio e comprende anche un’offerta dedicata alla pallavolo maschile e femminile. Per la stagione 2026/27 sono inclusi il meglio della SuperLega Credem Banca e tutte le partite della Serie A1 femminile, oltre alle principali competizioni nazionali e internazionali.
Tra gli appuntamenti del fine settimana spicca Monza-Perugia, in programma sabato 31 ottobre alle 18. Una sfida di cartello della terza giornata di SuperLega, con i brianzoli ancora alla ricerca dei primi punti in campionato e gli umbri tra le principali candidate al vertice. Domenica 1° novembre, alle 18, si gioca anche Cuneo-Civitanova, con la formazione marchigiana che arriva all’appuntamento a punteggio pieno.
Nel campionato femminile, domenica alle 16 Conegliano sarà impegnata in trasferta contro Firenze: le campionesse d’Italia puntano a proseguire la propria marcia nelle prime posizioni. Alle 17, invece, la Numia Vero Volley Milano ospita la Omag Consolini, con l’obiettivo di conquistare punti preziosi davanti al proprio pubblico.
Come attivare DAZN Full in promozione
La promozione è disponibile fino al 2 novembre 2026. Per aderire è sufficiente accedere al sito ufficiale di DAZN, registrarsi oppure effettuare il login con il proprio account e selezionare il piano Full nella formula desiderata, verificando le condizioni applicate al momento della sottoscrizione.
Per attivare l’offerta:
- Accedere al sito ufficiale di DAZN.
- Selezionare il piano Full e scegliere tra pagamento annuale dilazionato e formula mensile.
- Verificare prezzo, durata e condizioni contrattuali prima di completare l’attivazione.
Dal derby di Milano a Juventus-Napoli, passando per la sfida della Lazio al Cagliari, il programma della decima giornata concentra in tre giorni alcuni degli appuntamenti più importanti della Serie A. DAZN Full permette di seguire tutte le partite del campionato a partire da 29,99 euro al mese, con una spesa complessiva di 359,88 euro per dodici mesi nella formula annuale. La promozione resta attiva fino al 2 novembre.