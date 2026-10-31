Ricavi per 2,5 miliardi e oltre 70mila spettatori medi: la doppia sfida Milan-Inter e Bayern-Dortmund

Ma quali sono i numeri economici delle quattro squadre? Dai fatturati ai risultati di bilancio, passando per gli spettatori e i trofei conquistati, il confronto offre una fotografia delle dimensioni dei due principali appuntamenti del weekend.

Due sfide che mettono di fronte alcune delle realtà più importanti del calcio italiano e tedesco, non soltanto dal punto di vista sportivo. I quattro club rappresentano infatti marchi di riferimento a livello internazionale, con una capacità di attrarre pubblico e generare ricavi che li colloca stabilmente tra le principali società europee.

Due delle rivalità più importanti del calcio europeo, quattro società capaci di generare complessivamente circa 2,5 miliardi di euro di ricavi , oltre 70mila spettatori di media a partita e un palmarès che comprende decine di titoli nazionali e internazionali. Sabato 31 ottobre sarà una giornata speciale per il calcio europeo, con due appuntamenti di grande richiamo in diretta su Sky : Bayern Monaco-Borussia Dortmund alle 18.30 e Milan-Inter alle 20.45 .

Milan-Inter e Bayern-Dortmund: ricavi aggregati per 2,5 miliardi

Partendo dai dati economici, i quattro club hanno generato complessivamente circa 2,5 miliardi di euro di ricavi, considerando anche i proventi legati alle operazioni sui calciatori. Un valore ottenuto sommando gli ultimi bilanci disponibili, anche se non perfettamente omogenei dal punto di vista temporale: per Milan, Inter e Borussia Dortmund sono disponibili i conti 2025/26, mentre per il Bayern Monaco il riferimento è all’esercizio 2024/25.

Sul fronte italiano, Milan e Inter hanno generato insieme 982,6 milioni di euro nell’esercizio chiuso al 30 giugno 2026. Nel dettaglio, i nerazzurri hanno registrato ricavi per 518 milioni di euro, secondo miglior risultato nella storia della società dopo il record della stagione precedente, mentre i rossoneri hanno chiuso a quota 464,6 milioni, risentendo soprattutto dell’assenza dalle competizioni europee.

Ancora più elevati i valori delle due società tedesche. Il Bayern Monaco ha chiuso il 2024/25 con un fatturato record di 978,3 milioni di euro, avvicinandosi da solo alla soglia del miliardo. Il Borussia Dortmund ha invece registrato nel 2025/26 proventi operativi complessivi per 537,2 milioni di euro, considerando anche i ricavi lordi da trasferimenti dei calciatori.

Complessivamente, dunque, Bayern e Dortmund raggiungono circa 1,52 miliardi di euro, oltre 530 milioni in più rispetto alle due milanesi. Un divario legato soprattutto alle dimensioni economiche del Bayern, che continua a rappresentare una delle maggiori potenze finanziarie del calcio europeo.

Anche i risultati netti raccontano situazioni differenti. L’Inter ha chiuso l’ultimo esercizio con un utile di 22,7 milioni di euro, il secondo consecutivo, mentre il Milan ha registrato una perdita di circa 24 milioni. Il risultato aggregato delle milanesi è dunque negativo per circa 1,3 milioni di euro.

In Germania, il Bayern ha ottenuto nell’ultimo bilancio disponibile un utile netto di 27,1 milioni di euro, mentre il Borussia Dortmund ha chiuso il 2025/26 con una perdita di 21,7 milioni, determinata anche dalla flessione dei ricavi televisivi. Sommando i due risultati, pur riferiti a esercizi differenti, emerge un saldo positivo di circa 5,4 milioni.

Dagli 81mila del Dortmund ai 73mila delle milanesi: i numeri degli spettatori

Un altro elemento che accomuna le quattro società è la straordinaria capacità di attrarre pubblico negli stadi. Nella stagione 2025/26, tutte hanno superato ampiamente la soglia dei 70mila spettatori medi nelle partite casalinghe di campionato.

A guidare la classifica è il Borussia Dortmund, che con i suoi 81.365 spettatori di media al Signal Iduna Park si conferma uno dei club più seguiti d’Europa. Segue il Bayern Monaco, che ha registrato una media di 75mila spettatori, pari alla capienza dell’Allianz Arena.

Immediatamente dietro ci sono le due milanesi, che anche nella stagione 2025/26 si sono contese il primato di pubblico in Serie A. A prevalere è stato il Milan, con una media di 73.373 spettatori, appena 68 in più rispetto ai 73.305 registrati dall’Inter.

Questa la media spettatori delle quattro società nelle partite casalinghe di campionato della stagione 2025/26:

Borussia Dortmund: 81.365 spettatori

81.365 spettatori Bayern Monaco: 75.000 spettatori

75.000 spettatori Milan: 73.373 spettatori

73.373 spettatori Inter: 73.305 spettatori

Si tratta di numeri che confermano il peso delle quattro tifoserie, capaci di garantire elevati livelli di riempimento degli impianti e di contribuire in maniera significativa ai ricavi da stadio.

Il confronto assume un significato particolare anche in prospettiva, considerando che Milan e Inter hanno avviato il percorso per realizzare un nuovo impianto condiviso nell’area di San Siro, con l’obiettivo di aumentare soprattutto i ricavi legati all’ospitalità e alle attività commerciali.

Il palmarès: oltre 80 titoli nazionali e 17 Champions League

Alle dimensioni economiche e alla capacità di attrarre pubblico si aggiunge un patrimonio sportivo di primo piano. Le quattro società hanno conquistato complessivamente 83 titoli nei rispettivi campionati nazionali e 17 Coppe dei Campioni/Champions League, numeri che fotografano la tradizione dei protagonisti delle due sfide.

In Germania, il Bayern Monaco domina l’albo d’oro della Bundesliga e del massimo campionato tedesco con 35 titoli nazionali, ai quali si aggiungono sei successi nella principale competizione europea per club. Il Borussia Dortmund ha invece conquistato otto campionati tedeschi e una Champions League, vinta nel 1997.

In Italia, l’Inter ha raggiunto quota 21 scudetti con il successo nella stagione 2025/26, mentre il Milan è fermo a 19. La situazione si ribalta considerando il palmarès europeo, con i rossoneri che vantano sette Coppe dei Campioni/Champions League contro le tre conquistate dai nerazzurri.

Nel dettaglio:

Bayern Monaco: 35 titoli nazionali, 6 Champions League/Coppe dei Campioni

35 titoli nazionali, 6 Champions League/Coppe dei Campioni Inter: 21 scudetti, 3 Champions League/Coppe dei Campioni

21 scudetti, 3 Champions League/Coppe dei Campioni Milan: 19 scudetti, 7 Champions League/Coppe dei Campioni

19 scudetti, 7 Champions League/Coppe dei Campioni Borussia Dortmund: 8 titoli nazionali, 1 Champions League

Un patrimonio di successi che contribuisce alla forza commerciale e all’attrattività internazionale di tutte e quattro le società, protagoniste di rivalità che vanno ben oltre i confini dei rispettivi campionati.