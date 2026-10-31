La classifica finale del Pallone d'Oro: Kane davanti a Mbappé di soli 28 punti

France Football ha pubblicato il dettaglio delle votazioni per il premio 2026: l’inglese ha conquistato 1.055 punti contro i 1.027 del francese.

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Pallone d'Oro voti
(Foto: Alex Grimm/Getty Images)
Il Pallone d’Oro 2026 è stato assegnato ad Harry Kane, ma la corsa al prestigioso riconoscimento individuale è stata particolarmente combattuta. A pochi giorni dalla cerimonia di premiazione, andata in scena lunedì 26 ottobre, France Football ha pubblicato il dettaglio delle votazioni, svelando il margine ridottissimo che ha separato l’attaccante del Bayern Monaco da Kylian Mbappé.

Kane ha conquistato il prestigioso riconoscimento con 1.055 punti complessivi, appena 28 in più rispetto ai 1.027 raccolti dall’attaccante del Real Madrid. Un distacco molto contenuto, che testimonia quanto sia stata equilibrata la sfida tra i due giocatori. Il centravanti inglese, 33 anni, è stato indicato al primo posto da 40 dei 100 giornalisti chiamati a esprimere il proprio voto, mentre Mbappé ha ottenuto 23 preferenze per la prima posizione. Kane è così diventato il primo calciatore inglese a conquistare il Pallone d’Oro dopo Michael Owen, premiato nel 2001.

Per Mbappé si tratta invece del miglior piazzamento della carriera, dopo il terzo posto ottenuto nel 2023. Il francese ha sfiorato il suo primo successo, in un’edizione caratterizzata da un equilibrio ben diverso rispetto a quella precedente. Nel 2025, infatti, Ousmane Dembélé aveva conquistato il Pallone d’Oro con 1.380 punti, precedendo Lamine Yamal di ben 321 lunghezze. Quest’anno il talento spagnolo del Barcellona, reduce dalla vittoria del Mondiale con la Spagna, si è dovuto accontentare nuovamente del podio: terzo posto con 881 punti, a 174 lunghezze da Kane.

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Pallone d’Oro 2026, la classifica finale con tutti i punti

Alle spalle dei primi tre si piazzano Rodri, quarto con 726 punti, e Lionel Messi, quinto con 612. Sesta posizione per l’ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia, mentre il vincitore del 2025 Dembélé è scivolato al settimo posto.

Questa la classifica completa del Pallone d’Oro 2026, con i punteggi assegnati dalla giuria:

  1. Harry Kane – 1.055 punti
  2. Kylian Mbappé – 1.027 punti
  3. Lamine Yamal – 881 punti
  4. Rodri – 726 punti
  5. Lionel Messi – 612 punti
  6. Khvicha Kvaratskhelia – 541 punti
  7. Ousmane Dembélé – 418 punti
  8. Erling Haaland – 378 punti
  9. Michael Olise – 296 punti
  10. Fabián Ruiz – 201 punti
  11. Jude Bellingham – 107 punti
  12. Pau Cubarsí – 101 punti
  13. Achraf Hakimi – 65 punti
  14. Vitinha – 59 punti
  15. Declan Rice – 57 punti
  16. Ferran Torres – 44 punti
  17. Vinícius Júnior – 26 punti
  18. Marc Cucurella – 16 punti
  19. João Neves – 15 punti
  20. Willian Pacho – 12 punti
  21. Gabriel Magalhães – 11 punti
  22. Lautaro Martinez – 11 punti
  23. Nuno Mendes – 8 punti
  24. Luis Díaz – 8 punti
  25. Marquinhos – 7 punti
  26. Dayot Upamecano – 5 punti
  27. Bruno Fernandes – 5 punti
  28. Julián Quiñones – 4 punti
  29. Sadio Mané – 2 punti
  30. William Saliba – 2 punti

Tra i giocatori della Serie A trova spazio Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, che chiude al 22° posto con 11 punti, gli stessi ottenuti da Gabriel Magalhães dell’Arsenal, classificatosi una posizione più in alto.

Come funziona il sistema di votazione del Pallone d’Oro

Il Pallone d’Oro viene assegnato attraverso il voto di una giuria internazionale composta da giornalisti specializzati. Per il premio maschile partecipano 100 rappresentanti, uno per ciascuna delle prime 100 nazioni del ranking FIFA, mentre per quello femminile sono coinvolti i giornalisti dei primi 50 Paesi.

I criteri di valutazione seguono un ordine di importanza prestabilito. Il primo riguarda le prestazioni individuali e la capacità del giocatore di risultare decisivo; il secondo considera i risultati collettivi e i trofei conquistati; il terzo prende in esame il comportamento e il fair play.

La pubblicazione dei voti definitivi conferma dunque il grande equilibrio dell’edizione 2026, nella quale Kane è riuscito a prevalere su Mbappé con un margine di appena 28 punti, contro i 321 che avevano separato Dembélé da Yamal nell’edizione precedente.

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