La classifica finale del Pallone d'Oro: Kane davanti a Mbappé di soli 28 punti

Kane ha conquistato il prestigioso riconoscimento con 1.055 punti complessivi, appena 28 in più rispetto ai 1.027 raccolti dall’attaccante del Real Madrid. Un distacco molto contenuto, che testimonia quanto sia stata equilibrata la sfida tra i due giocatori. Il centravanti inglese, 33 anni, è stato indicato al primo posto da 40 dei 100 giornalisti chiamati a esprimere il proprio voto, mentre Mbappé ha ottenuto 23 preferenze per la prima posizione. Kane è così diventato il primo calciatore inglese a conquistare il Pallone d’Oro dopo Michael Owen, premiato nel 2001.

Per Mbappé si tratta invece del miglior piazzamento della carriera, dopo il terzo posto ottenuto nel 2023. Il francese ha sfiorato il suo primo successo, in un’edizione caratterizzata da un equilibrio ben diverso rispetto a quella precedente. Nel 2025, infatti, Ousmane Dembélé aveva conquistato il Pallone d’Oro con 1.380 punti, precedendo Lamine Yamal di ben 321 lunghezze. Quest’anno il talento spagnolo del Barcellona, reduce dalla vittoria del Mondiale con la Spagna, si è dovuto accontentare nuovamente del podio: terzo posto con 881 punti, a 174 lunghezze da Kane.