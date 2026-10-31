La classifica finale del Pallone d'Oro: Kane davanti a Mbappé di soli 28 punti

Kane ha conquistato il prestigioso riconoscimento con 1.055 punti complessivi, appena 28 in più rispetto ai 1.027 raccolti dall’attaccante del Real Madrid. Un distacco molto contenuto, che testimonia quanto sia stata equilibrata la sfida tra i due giocatori. Il centravanti inglese, 33 anni, è stato indicato al primo posto da 40 dei 100 giornalisti chiamati a esprimere il proprio voto, mentre Mbappé ha ottenuto 23 preferenze per la prima posizione. Kane è così diventato il primo calciatore inglese a conquistare il Pallone d’Oro dopo Michael Owen, premiato nel 2001.
Per Mbappé si tratta invece del miglior piazzamento della carriera, dopo il terzo posto ottenuto nel 2023. Il francese ha sfiorato il suo primo successo, in un’edizione caratterizzata da un equilibrio ben diverso rispetto a quella precedente. Nel 2025, infatti, Ousmane Dembélé aveva conquistato il Pallone d’Oro con 1.380 punti, precedendo Lamine Yamal di ben 321 lunghezze. Quest’anno il talento spagnolo del Barcellona, reduce dalla vittoria del Mondiale con la Spagna, si è dovuto accontentare nuovamente del podio: terzo posto con 881 punti, a 174 lunghezze da Kane.
Pallone d’Oro 2026, la classifica finale con tutti i punti
Alle spalle dei primi tre si piazzano Rodri, quarto con 726 punti, e Lionel Messi, quinto con 612. Sesta posizione per l’ex Napoli Khvicha Kvaratskhelia, mentre il vincitore del 2025 Dembélé è scivolato al settimo posto.
Questa la classifica completa del Pallone d’Oro 2026, con i punteggi assegnati dalla giuria:
- Harry Kane – 1.055 punti
- Kylian Mbappé – 1.027 punti
- Lamine Yamal – 881 punti
- Rodri – 726 punti
- Lionel Messi – 612 punti
- Khvicha Kvaratskhelia – 541 punti
- Ousmane Dembélé – 418 punti
- Erling Haaland – 378 punti
- Michael Olise – 296 punti
- Fabián Ruiz – 201 punti
- Jude Bellingham – 107 punti
- Pau Cubarsí – 101 punti
- Achraf Hakimi – 65 punti
- Vitinha – 59 punti
- Declan Rice – 57 punti
- Ferran Torres – 44 punti
- Vinícius Júnior – 26 punti
- Marc Cucurella – 16 punti
- João Neves – 15 punti
- Willian Pacho – 12 punti
- Gabriel Magalhães – 11 punti
- Lautaro Martinez – 11 punti
- Nuno Mendes – 8 punti
- Luis Díaz – 8 punti
- Marquinhos – 7 punti
- Dayot Upamecano – 5 punti
- Bruno Fernandes – 5 punti
- Julián Quiñones – 4 punti
- Sadio Mané – 2 punti
- William Saliba – 2 punti
Tra i giocatori della Serie A trova spazio Lautaro Martinez, capitano dell’Inter, che chiude al 22° posto con 11 punti, gli stessi ottenuti da Gabriel Magalhães dell’Arsenal, classificatosi una posizione più in alto.
Come funziona il sistema di votazione del Pallone d’Oro
Il Pallone d’Oro viene assegnato attraverso il voto di una giuria internazionale composta da giornalisti specializzati. Per il premio maschile partecipano 100 rappresentanti, uno per ciascuna delle prime 100 nazioni del ranking FIFA, mentre per quello femminile sono coinvolti i giornalisti dei primi 50 Paesi.
I criteri di valutazione seguono un ordine di importanza prestabilito. Il primo riguarda le prestazioni individuali e la capacità del giocatore di risultare decisivo; il secondo considera i risultati collettivi e i trofei conquistati; il terzo prende in esame il comportamento e il fair play.
La pubblicazione dei voti definitivi conferma dunque il grande equilibrio dell’edizione 2026, nella quale Kane è riuscito a prevalere su Mbappé con un margine di appena 28 punti, contro i 321 che avevano separato Dembélé da Yamal nell’edizione precedente.