Premier e Serie A: come cambia l'autonomia delle Leghe rispetto alle Federazioni

La Premier League gode di una maggiore autonomia societaria e gestionale rispetto alla Serie A, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con le rispettive federazioni nazionali. In Inghilterra, il massimo campionato è organizzato da una società privata controllata direttamente dai club partecipanti, mentre in Italia la Lega Serie A è un’associazione autonoma che opera all’interno dell’ordinamento della FIGC.

Una differenza che riguarda non soltanto la struttura giuridica delle due organizzazioni, ma anche i meccanismi decisionali, la gestione dei campionati, la commercializzazione dei diritti televisivi e il rapporto con gli organismi federali. Il divario tra i due modelli si è tuttavia ridotto, almeno sotto alcuni aspetti, con la riforma dello Statuto FIGC approvata nel novembre 2024, che ha rafforzato l’autonomia organizzativa della Serie A e introdotto maggiori strumenti di partecipazione alle decisioni federali che riguardano il massimo campionato italiano.