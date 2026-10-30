La maxi offerta di Strnad: 30 miliardi per Delfin, la cassaforte degli eredi di Del Vecchio

A rivelare l’operazione è il quotidiano Domani, secondo cui la proposta è stata recapitata nei giorni scorsi all’amministratore delegato di Delfin, Romolo Bardin, attraverso una lettera di cinque pagine datata 20 ottobre. Strnad, che lo scorso luglio ha già fatto il suo ingresso nel capitale di Pirelli acquistando una partecipazione del 14% attraverso Lumina Crown, società di investimento ceca da lui fondata, sarebbe disposto a rilevare il 100% di Delfin. La proposta, tuttavia, contempla anche la possibilità di acquisire una quota inferiore, pari al 62,5%, sufficiente per ottenere il controllo della holding.

Un’offerta da 30 miliardi di euro per rilevare l’intero capitale di Delfin , la holding lussemburghese che custodisce il patrimonio degli eredi di Leonardo Del Vecchio . A presentarla è stato Michal Strnad, imprenditore ceco di 34 anni attivo nel settore della difesa ( e proprietario del Viktoria Plzen nel mondo del calcio ), che punta così a mettere le mani su una delle principali casseforti finanziarie europee, azionista di riferimento di EssilorLuxottica e presente nel capitale di alcuni dei maggiori gruppi bancari e assicurativi italiani.

L’eventuale passaggio di proprietà si presenta tuttavia particolarmente complesso. Per approvare la vendita sarebbe necessaria l’unanimità degli otto soci, da tempo divisi su diverse questioni legate alla gestione dell’eredità del fondatore di Luxottica e ai rapporti con il presidente di Delfin, nonché amministratore delegato di EssilorLuxottica, Francesco Milleri . Alcuni azionisti avrebbero inoltre manifestato malumore per i tempi con cui sarebbero stati informati della proposta, che prevede una validità di 30 giorni dalla data della lettera. A prendere posizione pubblicamente è stato Leonardo Maria Del Vecchio , che ha espresso una netta contrarietà all’ipotesi di una cessione a un investitore straniero. «Il lavoro di una vita di mio padre deve restare un patrimonio dell’Italia», ha dichiarato, sottolineando come EssilorLuxottica rappresenti «l’unico vero campione italiano nel mondo» e non possa essere considerata alla stregua di un qualsiasi investimento finanziario.

Il corrispettivo indicato nella lettera sarebbe calcolato sulla base del Net Asset Value (NAV) di Delfin, applicando uno sconto del 30%. Il valore dell’operazione, quindi, sarebbe legato all’andamento delle quotazioni delle società partecipate e si collocherebbe attualmente nell’ordine dei 30 miliardi di euro.

Per Del Vecchio, anche le partecipazioni detenute dalla holding costituiscono presidi strategici che devono mantenere stabilità e trasparenza, nell’interesse delle istituzioni e dei risparmiatori italiani. Il socio ha inoltre chiesto che, davanti a un’operazione di queste dimensioni, la provenienza e la struttura dei fondi siano pienamente verificabili e sottoposte al controllo delle autorità competenti.

Al momento, secondo le ricostruzioni di stampa, l’offerta di Strnad sarebbe considerata poco interessante dagli azionisti, soprattutto alla luce dello sconto previsto rispetto al valore patrimoniale della holding.

A complicare ulteriormente l’eventuale operazione ci sarebbero anche possibili conseguenze regolamentari. Secondo fonti legali citate da Domani, un cambio di controllo di Delfin potrebbe far scattare l’obbligo di un’offerta pubblica di acquisto su EssilorLuxottica, quotata alla Borsa di Parigi e con una capitalizzazione superiore agli 80 miliardi di euro. Un’eventualità che aumenterebbe sensibilmente la complessità e le dimensioni finanziarie dell’operazione.