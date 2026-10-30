Ufficiale, Pulisic rinnova con il Milan: l'impatto del nuovo contratto a bilancio

«AC Milan è lieto di annunciare di aver prolungato il contratto di Christian Pulisic fino al 30 giugno 2031», con queste parole la società rossonera ha ufficializzato il rinnovo dell’attaccante statunitense che segue quindi quello di Pavlovic di qualche settimana fa.

«Dal suo arrivo in rossonero nel luglio 2023, Christian si è affermato come uno dei protagonisti della squadra, distinguendosi per qualità tecniche, personalità e continuità di rendimento, oltre che per la costante dedizione al lavoro. Le sue prestazioni, impreziosite da 44 reti in 141 presenze con la maglia rossonera, confermano il suo valore e il suo ruolo nel progetto del Club. Il rinnovo di Pulisic conferma la volontà di proseguire insieme un percorso costruito in questi anni, con l’ambizione di continuare a crescere e raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine importanti della storia rossonera», conclude la nota apparsa sul sito del Milan nel pomeriggio di venerdì.

Ma quanto costerebbe Pulisic al Milan dopo il rinnovo? Calcio e Finanza ha effettuato una simulazione, ipotizzando che il nuovo accordo entri in vigore il 1° gennaio 2027, esattamente a metà della stagione 2026/27.