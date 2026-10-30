DAZN lancia una programmazione speciale per il derby di Milano

Sabato 31 ottobre, nella notte di Halloween, Milan e Inter tornano ad affrontarsi a San Siro in una sfida in cui la magia lascia spazio alla rivalità: il Derby della Madonnina. E sulle note dell’iconica Danza delle Streghe firmata Gabry Ponte, uno dei brani più evocativi e riconoscibili dell’immaginario musicale legato ad Halloween, DAZN dà il via al conto alla rovescia verso quella che è una delle sfide più affascinanti della Serie A con un video clip esclusivo.

Con il calcio d’inizio fissato alle 20:45 del 31 ottobre, la copertura live su DAZN prenderà il via già alle 19:45. A rendere ancora più speciale l’appuntamento sarà il ritorno in campo di Diletta Leotta alla guida dell’esclusivo prepartita che racconterà l’atmosfera e le emozioni che precedono il big match insieme a ospiti speciali, tra cui Gabry Ponte, che sarà intervistato nel corso della serata in un incontro tra musica e calcio.