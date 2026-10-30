La scelta di Inter e Milan: così sarà l'area intorno al nuovo stadio

Inter e Milan hanno scelto la direzione da seguire per la riqualificazione delle aree intorno al nuovo Generali Stadium. I due club hanno infatti individuato una soluzione di riferimento per la disposizione degli edifici, delle aree verdi e degli spazi pubblici che accompagneranno la realizzazione del nuovo impianto e la trasformazione dell’area oggi occupata dal Meazza.

La novità emerge da documenti ufficiali consultati da Calcio e Finanza e trasmessi al Comune di Milano nei giorni scorsi dalla società Stadio San Siro S.p.A., controllata congiuntamente dai due club, nell’ambito della procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS). Nel documento si chiarisce che la soluzione individuata è quella denominata “Scenario planivolumetrico 4”, una delle quattro ipotesi contenute nel progetto depositato a settembre. Ma cosa comporta esattamente questa scelta?