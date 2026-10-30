Rimossi i teloni al terzo anello: nuovi biglietti in vendita per Milan-Inter

Nuovi biglietti disponibili per il derby tra Milan e Inter, in programma sabato 31 ottobre 2026 alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. La sfida, valida per la decima giornata di Serie A, potrà contare su una disponibilità aggiuntiva di posti grazie a un intervento che riguarda alcuni settori dell’impianto milanese.

Come comunicato ufficialmente, infatti, è stata confermata la rimozione dei teloni di sicurezza presenti nel Terzo Anello Blu e nel Terzo Anello Verde, una decisione che ha consentito di rendere nuovamente disponibili alcuni posti precedentemente non utilizzabili. Una novità che permetterà dunque ad altri tifosi di assistere dal vivo a una delle sfide più attese della stagione, con gli ultimi tagliandi che sono stati messi in vendita nelle scorse ore.