Rimossi i teloni al terzo anello: nuovi biglietti in vendita per Milan-Inter

Nuovi biglietti disponibili per il derby tra Milan e Inter, in programma sabato 31 ottobre 2026 alle ore 20.45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. La sfida, valida per la decima giornata di Serie A, potrà contare su una disponibilità aggiuntiva di posti grazie a un intervento che riguarda alcuni settori dell’impianto milanese.
Come comunicato ufficialmente, infatti, è stata confermata la rimozione dei teloni di sicurezza presenti nel Terzo Anello Blu e nel Terzo Anello Verde, una decisione che ha consentito di rendere nuovamente disponibili alcuni posti precedentemente non utilizzabili. Una novità che permetterà dunque ad altri tifosi di assistere dal vivo a una delle sfide più attese della stagione, con gli ultimi tagliandi che sono stati messi in vendita nelle scorse ore.
Il prezzo dei biglietti per i posti tornati disponibili è fissato a 129 euro, sia per il Terzo Anello Blu sia per il Terzo Anello Verde. Si tratta di un’ultima opportunità per i sostenitori delle due squadre di assicurarsi un posto sugli spalti in vista della stracittadina milanese.
La disponibilità aggiuntiva arriva alla vigilia della partita e rappresenta un’ulteriore occasione per riempire gli spalti del Meazza, che si prepara a ospitare un nuovo capitolo della rivalità tra Milan e Inter.