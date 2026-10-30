La Lazio verso l'accordo con Hummel come sponsor tecnico: le cifre dell'intesa

La Lazio si avvicina al cambio di sponsor tecnico, con il marchio danese Hummel pronto a prendere il posto di Mizuno a partire dalla stagione 2027/28. Come anticipato da Calcio e Finanza, le trattative per il nuovo accordo commerciale sono in fase molto avanzata, con il club biancoceleste intenzionato a chiudere la collaborazione con l’azienda giapponese alla scadenza naturale del contratto, fissata al 30 giugno 2027.
Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il nuovo accordo con Hummel potrebbe garantire alla società guidata da Claudio Lotito circa 5 milioni di euro a stagione, per una durata di quattro o cinque anni, fino al 2031 o al 2032. Il valore complessivo dell’intesa si collocherebbe dunque tra i 20 e i 25 milioni di euro.
Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, le parti sono effettivamente in trattativa e le cifre sul tavolo potrebbero essere aggiornate e arrivare a toccare i 6/7 milioni di euro annui. Resta dunque da capire quale sarà il valore definitivo dell’accordo, qualora i negoziati dovessero concludersi positivamente.
L’eventuale intesa segnerebbe la conclusione della partnership tra Lazio e Mizuno, avviata nell’estate del 2022 dopo la precedente collaborazione con Macron. Il marchio giapponese aveva sottoscritto un contratto quinquennale, con un valore complessivo stimato all’epoca in circa 25 milioni di euro.
Per Hummel, fondata nel 1923 ad Amburgo e oggi con sede ad Aarhus, in Danimarca, si tratterebbe di un nuovo ingresso importante nel calcio italiano. Il marchio, che ha vestito la nazionale danese dal 1979 al 2004 e successivamente dal 2016, è già presente in diversi campionati europei.
Attualmente Hummel sponsorizza, tra le altre, tre società di Premier League – Bournemouth, Sunderland e Coventry – e due club di Bundesliga, Werder Brema e Colonia. Tra le collaborazioni più prestigiose della sua storia figura inoltre quella con il Real Madrid, vestito dal marchio danese tra il 1986 e il 1994.
L’azienda è riconoscibile per il proprio logo raffigurante un calabrone e per i caratteristici galloni che contraddistinguono il materiale tecnico. Hummel avrebbe superato la concorrenza di altri marchi interessati alla partnership con la Lazio, tra cui Kappa e Joma. La trattativa si inserisce nella strategia della società biancoceleste di valorizzare i propri accordi commerciali, con l’obiettivo di incrementare i ricavi da sponsorizzazione tecnica a partire dalla prossima stagione.