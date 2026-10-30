La Lazio verso l'accordo con Hummel come sponsor tecnico: le cifre dell'intesa

Secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, le parti sono effettivamente in trattativa e le cifre sul tavolo potrebbero essere aggiornate e arrivare a toccare i 6/7 milioni di euro annui. Resta dunque da capire quale sarà il valore definitivo dell’accordo, qualora i negoziati dovessero concludersi positivamente.

L’eventuale intesa segnerebbe la conclusione della partnership tra Lazio e Mizuno, avviata nell’estate del 2022 dopo la precedente collaborazione con Macron. Il marchio giapponese aveva sottoscritto un contratto quinquennale, con un valore complessivo stimato all’epoca in circa 25 milioni di euro.

Per Hummel, fondata nel 1923 ad Amburgo e oggi con sede ad Aarhus, in Danimarca, si tratterebbe di un nuovo ingresso importante nel calcio italiano. Il marchio, che ha vestito la nazionale danese dal 1979 al 2004 e successivamente dal 2016, è già presente in diversi campionati europei.