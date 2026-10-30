La Lazio sfida Michael Myers: sei biancocelesti protagonisti di un’escape room

In occasione dell’appuntamento con Halloween 2026, la Lazio presenta un nuovo contenuto esclusivo sui propri canali social.

I protagonisti saranno sei giocatori della squadra di Rino Gattuso, autori di una partenza storica per i biancocelesti con otto vittorie e un pareggio nelle prime nove partite della Serie A 2026/27, che si metteranno alla prova con una escape room. A tema Halloween ovviamente.