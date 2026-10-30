La Lazio sfida Michael Myers: sei biancocelesti protagonisti di un’escape room

In occasione dell’appuntamento con Halloween 2026, la Lazio presenta un nuovo contenuto esclusivo sui propri canali social.
I protagonisti saranno sei giocatori della squadra di Rino Gattuso, autori di una partenza storica per i biancocelesti con otto vittorie e un pareggio nelle prime nove partite della Serie A 2026/27, che si metteranno alla prova con una escape room. A tema Halloween ovviamente.
In questa condizionale particolare, lo spirito di squadra servirà per trovare la via d’uscita, risolvere enigmi e affrontare sorprese tutt’altro che rassicuranti. Una iniziativa che i tifosi potranno seguire in diretta senza perdersi nemmeno un secondo fra risate, colpi di scena e paura, in pieno stile Halloween.
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La diretta sarà disponibile sull’applicazione ufficiale della Lazio a partire dalle 14.00, e anche sul canale Youtube del club biancoceleste.