La Lazio sfida Michael Myers: sei biancocelesti protagonisti di un’escape room

I tifosi biancocelesti potranno seguire l’evento in diretta streaming.

Di
Redazione
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(Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)

In occasione dell’appuntamento con Halloween 2026, la Lazio presenta un nuovo contenuto esclusivo sui propri canali social.

I protagonisti saranno sei giocatori della squadra di Rino Gattuso, autori di una partenza storica per i biancocelesti con otto vittorie e un pareggio nelle prime nove partite della Serie A 2026/27, che si metteranno alla prova con una escape room. A tema Halloween ovviamente.

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In questa condizionale particolare, lo spirito di squadra servirà per trovare la via d’uscita, risolvere enigmi e affrontare sorprese tutt’altro che rassicuranti. Una iniziativa che i tifosi potranno seguire in diretta senza perdersi nemmeno un secondo fra risate, colpi di scena e paura, in pieno stile Halloween.

 

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La diretta sarà disponibile sull’applicazione ufficiale della Lazio a partire dalle 14.00, e anche sul canale Youtube del club biancoceleste.

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