DAZN amplia la propria offerta e integra HBO Max nell’abbonamento Family, affiancando ai contenuti sportivi anche film e serie TV. La novità nasce dal rafforzamento della collaborazione con Skydance, dopo il recente arrivo sull’applicazione di DAZN dei canali Nove, Real Time, DMAX e Discovery. L’accordo prevede che tutti i clienti diretti DAZN Family, sia quelli già abbonati sia quelli che sottoscriveranno il piano in futuro, possano attivare HBO Max senza costi aggiuntivi. L’offerta riguarda nello specifico il piano Base con pubblicità della piattaforma di intrattenimento.
L’attivazione sarà disponibile nei prossimi giorni attraverso una pagina dedicata di HBO Max. Una volta completata la procedura, gli abbonati potranno accedere ai contenuti tramite l’applicazione HBO Max oppure dal sito della piattaforma, per il periodo in cui l’abbonamento DAZN Family risulterà attivo.
«Oggi presentiamo una novità assoluta per DAZN, la possibilità di combinare la fruizione in streaming dei contenuti sportivi con quella di serie e film», ha commentato Andrea Faelli, CEO di DAZN Italia. «Insieme uniamo le emozioni dello sport trasmesso da DAZN ai contenuti di HBO Max, offrendo a chi ha già scelto il nostro abbonamento Family e a chi lo sceglierà in futuro un’esperienza ancora più ricca, senza alcun costo aggiuntivo».
Per Alessandro Araimo, Managing Director Southern Europe di Skydance «questa partnership rappresenta un’opportunità importante per valorizzare ulteriormente HBO Max, ampliandone la capacità di raggiungere nuove audience e rafforzando la rilevanza della nostra offerta. È un ulteriore passo nel percorso di crescita della piattaforma in Italia e riflette la nostra ambizione di costruire una presenza sempre più strategica e capillare sul mercato, rendendo HBO Max accessibile a un pubblico sempre più ampio e consolidandone il ruolo nel panorama dell’intrattenimento italiano».
DAZN e HBO Max: quali contenuti sono inclusi nell’offerta
L’accordo consentirà agli abbonati DAZN Family di continuare ad accedere all’intero catalogo sportivo previsto dal proprio piano, aggiungendo i contenuti di HBO Max. Sul fronte sportivo, l’offerta comprende tutte le 380 partite della Serie A, il campionato di Serie B e la Serie A Women, oltre a diverse competizioni internazionali di calcio, tra cui LaLiga, Liga Portugal, FA Cup e Copa del Rey.
Spazio anche alla pallavolo, con i principali campionati italiani maschili e femminili, le competizioni europee per club e gli appuntamenti internazionali. Attraverso i canali Eurosport sono inoltre disponibili eventi di tennis come Australian Open e Roland-Garros, il ciclismo con Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna, gli sport invernali e gli appuntamenti UFC. Il catalogo comprende anche la NFL.
L’integrazione di HBO Max permetterà invece di accedere a serie originali come House of the Dragon, A Knight of the Seven Kingdoms, The White Lotus, The Last of Us e Lanterns, oltre a produzioni storiche come I Soprano e Sex and the City. Tra i contenuti cinematografici figurano titoli legati alle saghe di Harry Potter e Mortal Kombat, oltre a Superman e alle produzioni animate di Cartoon Network.
Il catalogo include anche produzioni italiane come Portobello, dedicata alla vicenda di Enzo Tortora, Peccato con Emanuela Fanelli e Melania Rea. A Natale è inoltre previsto l’arrivo della nuova serie HBO Original Harry Potter e la Pietra Filosofale. Con questa operazione, DAZN rafforza la propria presenza anche nell’intrattenimento non sportivo, aggiungendo un nuovo servizio al piano Family senza modificarne il costo per gli abbonati diretti. L’integrazione rappresenta un ulteriore sviluppo della collaborazione con Skydance, già avviata con l’inserimento dei canali televisivi del gruppo all’interno della piattaforma.