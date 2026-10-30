«Oggi presentiamo una novità assoluta per DAZN, la possibilità di combinare la fruizione in streaming dei contenuti sportivi con quella di serie e film», ha commentato Andrea Faelli, CEO di DAZN Italia. «Insieme uniamo le emozioni dello sport trasmesso da DAZN ai contenuti di HBO Max, offrendo a chi ha già scelto il nostro abbonamento Family e a chi lo sceglierà in futuro un’esperienza ancora più ricca, senza alcun costo aggiuntivo».

Per Alessandro Araimo, Managing Director Southern Europe di Skydance «questa partnership rappresenta un’opportunità importante per valorizzare ulteriormente HBO Max, ampliandone la capacità di raggiungere nuove audience e rafforzando la rilevanza della nostra offerta. È un ulteriore passo nel percorso di crescita della piattaforma in Italia e riflette la nostra ambizione di costruire una presenza sempre più strategica e capillare sul mercato, rendendo HBO Max accessibile a un pubblico sempre più ampio e consolidandone il ruolo nel panorama dell’intrattenimento italiano».

DAZN e HBO Max: quali contenuti sono inclusi nell’offerta

L’accordo consentirà agli abbonati DAZN Family di continuare ad accedere all’intero catalogo sportivo previsto dal proprio piano, aggiungendo i contenuti di HBO Max. Sul fronte sportivo, l’offerta comprende tutte le 380 partite della Serie A, il campionato di Serie B e la Serie A Women, oltre a diverse competizioni internazionali di calcio, tra cui LaLiga, Liga Portugal, FA Cup e Copa del Rey.

Spazio anche alla pallavolo, con i principali campionati italiani maschili e femminili, le competizioni europee per club e gli appuntamenti internazionali. Attraverso i canali Eurosport sono inoltre disponibili eventi di tennis come Australian Open e Roland-Garros, il ciclismo con Giro d’Italia, Tour de France e Vuelta di Spagna, gli sport invernali e gli appuntamenti UFC. Il catalogo comprende anche la NFL.