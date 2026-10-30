Dentro il Galà su San Siro. Tutti i presenti dai politici ai club, dalle leggende ai manager

“L’ambizione? L’ambizione è quella che la gente esca dal nuovo impianto e dica: Wow! Questo è più San Siro di San Siro”. Con queste parole gli archistar Lord Norman Foster e David Manica hanno spiegato al microfono di Mia Ceran qual è il loro sogno circa il nuovo stadio di Milano. Impianto presentato giovedì 29 in un evento di gala al Castello Sforzesco organizzato da Inter e Milan. I due club nello specifico hanno invitato una platea selezionata di persone tra cariche politico/istituzionali, calcistiche e sportive, imprenditori, leggende e vip nei tre tendoni allestiti nel cortile principale della fortezza che da sempre è uno dei simboli della città.

DA MAROTTA A CARDINALE, IL MANAGEMENT AL GRAN COMPLETO

Ovviamente le due società milanesi, da buone padrone di casa, erano presenti con tutti gli effettivi. Per quanto concerne le proprietà l’Inter era rappresentata dal presidente Beppe Marotta oltre che dai manager di Oaktree Alejandro Cano e Katherine Ralph. che hanno in carico l’investimento del fondo USA nel club nerazzurro.

Il Milan dal canto suo schierava il patron Gerry Cardinale, il presidente Paolo Scaroni e l’ex fuoriclasse Zlatan Ibrahimovic, ora Senior Advisor in RedBird.

Inoltre per entrambi i club erano presenti molti gradi del management oltre alle rose al completo sia del team maschile (nonostante si fosse a due giorni dal derby di domani sera) sia di quello femminile. In aggiunta ad essi anche alcuni rappresentati delle selezioni juniores.