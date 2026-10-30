Dai bilanci alle regole: "Fuorigioco Finanziario", il libro sul futuro economico del calcio

Da questa riflessione, che ci parla di un fuorigioco molto diverso da quello di cui siamo abituati a discutere, parte il libro “Fuorigioco Finanziario” , scritto da Paolo Bedin , Presidente della Lega Serie B dal 2024, Jacopo Carmassi , economista ed esperto di football finance (dal 2015 lavora per la Banca Centrale Europea a Francoforte e collabora con Calcio e Finanza), e Vincenzo Loi , dottore commercialista e revisore dei conti con vasta esperienza nel mondo del calcio, nonché per la Lega Pro e per la FIGC.

«Come un calciatore che si trova sempre oltre la linea dei difensori, il sistema calcio sta giocando in fuorigioco, non tecnico-tattico ma in una sua forma particolare, quello economico-finanziario. Per rientrare da questa (pericolosa) posizione di offside sono necessarie soluzioni in grado di permettere al sistema un’inversione di marcia dal punto di vista della sostenibilità economico-finanziaria».

Arricchito dalla prefazione del Professor Umberto Lago, Chairman Supervisory Board Fifa Clearing House e già Acting Chairman e Deputy Chairman Uefa Club Financial Control Body – Investigatory Chamber, e dalla postfazione di Francesco Maria Spanò, Direttore Culture & Identity Development della Luiss, il volume pubblicato da Luiss University Press accompagna il lettore in un viaggio approfondito e originale nei numeri e nelle regole economico-finanziarie del calcio, per capire come funziona la macchina economica del sistema calcio, comprendere le cause della sua fragilità e riflettere su alcune possibili soluzioni.

Fuorigioco Finanziario offre una prospettiva di ampio respiro sullo stato di salute economico-finanziaria del calcio, in Italia e a livello internazionale, fornendo evidenza dettagliata della situazione per i Club di Serie A, Serie B e Serie C. L’analisi individua, attraverso numeri e bilanci, le specificità che rendono la situazione delle tre serie diverse tra loro, ma con una comune, urgente necessità: quella di cambiare rotta e incamminarsi su un percorso di sostenibilità economica, che deve passare certamente attraverso i ricavi ma anche, imprescindibilmente, attraverso un maggiore controllo dei costi.

E il tema del controllo dei costi è vitale, per tutti i campionati. Fuorigioco Finanziario ci accompagna perciò in un viaggio che non è solo italiano: dopo una dettagliata analisi del profilo economico-finanziario del calcio professionistico in Italia, e delle norme che lo regolano, l’analisi si sposta infatti su altri paesi europei – Inghilterra, Francia, Spagna e Germania, e sulle regole della UEFA. Ne emerge un quadro frammentato, nel quale la fragilità economico-finanziaria non è certo un tratto esclusivo del calcio italiano, ma viene affrontata con modalità e strumenti molto diversi nei vari sistemi.

Con alterne fortune: se alcuni sistemi, come quello spagnolo e soprattutto quello tedesco, stanno riuscendo a portarsi su percorsi economicamente più sostenibili, gli altri sistemi devono affrontare forti criticità – e questo vale anche per la Premier League, con problemi ben più ampi del singolo caso del Manchester City e che dipendono da volumi di costi talmente elevati da “bruciare” il livello record di ricavi dei Club del massimo campionato inglese.