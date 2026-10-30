Torna l'Europa League in chiaro: scelta un'altra sfida di un'italiana in differita

Dopo gli ultimi impegni europei, Juventus e Milan si preparano a tornare in campo nella quarta giornata della fase campionato della UEFA Europa League 2026/27. Nell’ultimo turno i bianconeri hanno pareggiato 2-2 contro il Rennes, mentre i rossoneri hanno perso 3-0 contro il Bournemouth. Quella che si sta disputando quest’anno è la terza stagione con il nuovo format che ha rivoluzionato le principali competizioni UEFA per club e che ha eliminato la fase a gironi per fare spazio al cosiddetto girone unico.

Le 36 squadre partecipanti tornano in campo giovedì 5 novembre. Tra le protagoniste della competizione ci sono, come detto, anche Juventus e Milan, insieme alle altre squadre qualificate. Anche in questa stagione Sky sarà assoluta protagonista della competizione, con la trasmissione in esclusiva di tutte le sfide dell’Europa League, disponibili sui canali Sky Sport e in streaming su NOW.

Sfide alle quali si affiancheranno le partite in chiaro, che Sky trasmette su TV8 e per le quali la pay-tv di Comcast ha deciso di lanciare una novità. Tale iniziativa era stata già proposta in occasione del terzo turno della competizione e sarà riproposta anche per la prossima giornata.