La maggioranza dei proprietari di NFL sostiene i repubblicani: investiti 16 mln per le elezioni di metà mandato

Negli Stati Uniti cresce sempre di più l’attesa per le elezioni di metà mandato che, secondo i sondaggi, vedono l’amministrazione repubblicana del presidente Donald Trump in svantaggio. Ma a sostenere l’attuale inquilino della Casa Bianca è intervenuto il mondo dello sport, in particolare la NFL. In che modo? Sostenendo economicamente la sua campagna elettorale in corso. Secondo quanto riportano i documenti della Federal Election Commission, i proprietari delle franchigie NFL hanno investito complessivamente oltre 18 milioni di dollari (più di 16 milioni di euro), per la maggioranza destinati al partito repubblicano. In prima fila il gruppo proprietario dei Denver Broncos. Infatti, Rob Walton, proprietario principale della franchigia texana, ha rappresentato quasi la metà della spesa politica complessiva della lega, con contributi pari a 8,96 milioni di dollari. Circa 7 milioni di dollari delle donazioni di Walton sono stati destinati ad Americans for Prosperity, Inc., organizzazione sostenuta dai fratelli Koch, con l’obiettivo di favorire i candidati repubblicani nelle sfide elettorali più combattute per il Senato.

Inoltre, Greg Penner, comproprietario dei Broncos e presidente di Walmart, ha contribuito con 349.000 dollari, destinando la maggior parte della somma al Great Opportunity PAC, un comitato che recentemente ha riorientato le proprie attività di sensibilizzazione verso gli elettori neri e ispanici a sostegno di Trump. Dal canto suo, Jerry Jones, proprietario dei Dallas Cowboys, ha contribuito con 1,56 milioni di dollari. Le sue donazioni comprendevano un contributo di 1 milione di dollari al PAC MAGA Inc. di Donald Trump. Anche Stephen Ross, proprietario dei Miami Dolphins, e Robert Kraft, proprietario dei New England Patriots, hanno effettuato consistenti donazioni a sei cifre a favore di gruppi che sostengono i repubblicani nelle principali sfide elettorali per il Senato in tutto il Paese.