DAZN Full, la Serie A da 29,99 euro al mese: l'offerta per il doppio turno

La nona giornata di campionato non ha ridisegnato gli equilibri in vetta alla Serie A, confermando il duello tra Lazio e Inter. I biancocelesti hanno mandato un segnale forte al campionato, travolgendo 6-2 il Sassuolo e conquistando la quinta vittoria consecutiva. Una prova di forza della squadra di Gattuso, capace di imporsi con autorità e di dimostrare di avere le risorse per contendere ai nerazzurri il primato. L’Inter, dal canto suo, ha conquistato i tre punti sul campo del Venezia, ma soltanto nel finale e con due autoreti degli avversari, dopo una partita a lungo bloccata.

Ma quel che conta è il risultato al novantesimo e le due squadre si ritrovano così appaiate a quota 25 punti, con l’Inter davanti per differenza reti, e si preparano ad affrontare una decima giornata che potrebbe rimescolare nuovamente le carte. Il programma propone innanzitutto il derby di Milano, sabato 31 ottobre alle 20.45, con un Milan reduce dalla sconfitta contro il Bologna e un’Inter che parte sulla carta con maggiori certezze, ma dovrà fare i conti con gli equilibri particolari di una stracittadina.

Domenica sera sarà invece il turno di Juventus-Napoli, con gli azzurri rilanciati dal 4-1 sul Monza e i bianconeri chiamati a reagire dopo il 2-0 incassato a Genova.

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