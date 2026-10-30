DAZN Full, la Serie A da 29,99 euro al mese: l'offerta per il doppio turno

La nona giornata di campionato non ha ridisegnato gli equilibri in vetta alla Serie A, confermando il duello tra Lazio e Inter. I biancocelesti hanno mandato un segnale forte al campionato, travolgendo 6-2 il Sassuolo e conquistando la quinta vittoria consecutiva. Una prova di forza della squadra di Gattuso, capace di imporsi con autorità e di dimostrare di avere le risorse per contendere ai nerazzurri il primato. L’Inter, dal canto suo, ha conquistato i tre punti sul campo del Venezia, ma soltanto nel finale e con due autoreti degli avversari, dopo una partita a lungo bloccata.
Ma quel che conta è il risultato al novantesimo e le due squadre si ritrovano così appaiate a quota 25 punti, con l’Inter davanti per differenza reti, e si preparano ad affrontare una decima giornata che potrebbe rimescolare nuovamente le carte. Il programma propone innanzitutto il derby di Milano, sabato 31 ottobre alle 20.45, con un Milan reduce dalla sconfitta contro il Bologna e un’Inter che parte sulla carta con maggiori certezze, ma dovrà fare i conti con gli equilibri particolari di una stracittadina.
Domenica sera sarà invece il turno di Juventus-Napoli, con gli azzurri rilanciati dal 4-1 sul Monza e i bianconeri chiamati a reagire dopo il 2-0 incassato a Genova.
Una sequenza di appuntamenti che accompagna la nuova promozione di DAZN, valida fino al 2 novembre e dedicata al piano Full, la soluzione più completa della piattaforma e la più venduta. L’offerta abbassa il prezzo dell’abbonamento annuale (clicca qui per i dettagli) con pagamento dilazionato a 29,99 euro al mese, per un costo complessivo di 359,88 euro in dodici mesi, mentre la formula mensile scende a 39,99 euro, mantenendo la possibilità di disattivare il rinnovo con un preavviso di 30 giorni.
Offerta DAZN Full, le due formule in promozione e i prezzi
La promozione prevede due formule, pensate per esigenze diverse. La prima è rivolta a chi desidera seguire la stagione con una spesa mensile più contenuta, accettando un vincolo di dodici mesi. La seconda si rivolge invece a chi preferisce una maggiore flessibilità e quindi la possibilità di disdire con il preavviso previsto.
- DAZN Full annuale con pagamento dilazionato: 29,99 euro al mese per dodici mesi, per una spesa complessiva di 359,88 euro. Il prezzo ordinario è di 36,99 euro al mese, pari a 443,88 euro nell’arco dell’anno.
- DAZN Full mensile: 39,99 euro al mese, con rinnovo disattivabile secondo le condizioni contrattuali. Il prezzo di listino è di 46,99 euro al mese.
In entrambi i casi, la riduzione rispetto alla tariffa standard è di 7 euro al mese. Per il piano annuale il risparmio è quindi pari a 84 euro rispetto al prezzo ordinario, mentre per la formula mensile il vantaggio dipende dalla durata effettiva dell’abbonamento. Su dodici mesi, la spesa con la tariffa promozionale sarebbe di 479,88 euro, contro 563,88 euro a prezzo pieno.
La differenza tra le due formule è legata soprattutto alla durata dell’impegno: il piano annuale permette di accedere al prezzo più basso, ma prevede un vincolo di dodici mesi; quello mensile costa di più, ma offre maggiore flessibilità.
Serie A, la decima giornata riparte dalla sfida tra Inter e Lazio
Dopo il turno infrasettimanale, il campionato torna in campo con una nuova giornata distribuita tra sabato 31 ottobre e lunedì 2 novembre. Oltre a Inter e Lazio, chiamate a tenere il passo reciproco e a mantenere a distanza le inseguitrici, il decimo turno propone sfide dall’esito tutt’altro che scontato.
Il programma si apre sabato con Bologna-Monza alle 15 e Udinese-Roma alle 18, prima del derby di Milano, in calendario alle 20.45. Domenica 1° novembre la Lazio ospita il Cagliari alle 15, con l’obiettivo di difendere il primato e provare ad allungare la propria serie positiva. In serata, alle 20.45, Juventus-Napoli mette di fronte due squadre che arrivano all’appuntamento con stati d’animo opposti: gli azzurri hanno ritrovato brillantezza e risultati, mentre i bianconeri sono chiamati a invertire una tendenza che sta diventando preoccupante.
La decima giornata si chiuderà lunedì 2 novembre con Sassuolo-Fiorentina alle 18.30 e Atalanta-Parma alle 20.45. Proprio quest’ultimo incontro rappresenta un’occasione per la squadra bergamasca di ritrovare continuità dopo il pareggio con la Fiorentina e restare agganciata al gruppo delle protagoniste.
DAZN Full, spazio anche alla pallavolo maschile e femminile
Il piano Full comprende anche un’offerta dedicata alla pallavolo, con appuntamenti sia del campionato maschile sia di quello femminile. Per la stagione 2026/27, il palinsesto include il meglio della SuperLega Credem Banca maschile e tutte le partite della Serie A1 femminile, oltre alle principali competizioni nazionali e internazionali.
Tra gli incontri da seguire nel fine settimana spicca Monza-Perugia, in programma sabato 31 ottobre alle 18. Una sfida di grande interesse per la terza giornata di SuperLega, con i brianzoli ancora alla ricerca dei primi punti in campionato e gli umbri chiamati a confermare il proprio ruolo tra le principali candidate al vertice. Domenica 1° novembre, alle 18, spazio anche a Cuneo-Civitanova, con la formazione marchigiana che arriva all’appuntamento a punteggio pieno.
Sul fronte femminile, domenica alle 16 Conegliano sarà impegnata in trasferta contro Firenze, con l’obiettivo di proseguire la propria corsa nelle prime posizioni. Alle 17, invece, la Numia Vero Volley Milano ospiterà la Omag Consolini, in una partita che può offrire alle lombarde l’occasione di conquistare punti preziosi.
Come attivare DAZN Full in offerta
La promozione è disponibile fino al 2 novembre 2026. Per aderire è possibile accedere al sito ufficiale di DAZN, registrarsi oppure effettuare il login con il proprio account e selezionare il piano Full nella formula desiderata, verificando le condizioni applicate al momento della sottoscrizione.
Per attivare l’offerta:
- Accedere al sito ufficiale di DAZN.
- Selezionare il piano Full e scegliere tra pagamento annuale dilazionato e formula mensile.
- Verificare prezzo, durata e condizioni contrattuali prima di completare l’attivazione.
Con il derby di Milano e Juventus-Napoli, la decima giornata mette subito alla prova le ambizioni delle principali squadre del campionato. La corsa tra Inter e Lazio riparte da una classifica cortissima in vetta, mentre Milan, Juventus e Napoli sono attese da un fine settimana che può incidere sulle rispettive prospettive.