Ricavi da sponsor tecnico: Juve prima in Serie A, la Lazio cerca il sorpasso sulla Roma

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo potrebbe avere una durata di quattro o cinque stagioni, fino al 2031 o al 2032, e garantire alla società guidata da Claudio Lotito circa 5 milioni di euro all’anno, per un valore complessivo compreso tra 20 e 25 milioni.

Tuttavia, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, le parti sono ancora in trattativa e le cifre potrebbero essere superiori di 1-2 milioni di euro a stagione. Ipotizzando un corrispettivo di 6 milioni annui, la Lazio registrerebbe un incremento significativo rispetto ai circa 3,9 milioni garantiti attualmente da Mizuno, arrivando a superare anche la Roma. Ma quanto incassano i top club di Serie A dai rispettivi sponsor tecnici?