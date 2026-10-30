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Ricavi da sponsor tecnico: Juve prima in Serie A, la Lazio cerca il sorpasso sulla Roma

I biancocelesti trattano con Hummel per un accordo superiore rispetto a quello con Mizuno. In testa alla classifica italiana resta la Juve, mentre in Europa domina il Real Madrid.

Di
Marco Sacchi
Finanza
Onefootball
Classifica ricavi sponsor tecnico
Claudio Lotito (Foto: Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images)
La Lazio si prepara a cambiare sponsor tecnico e punta a incrementare i propri ricavi commerciali, con la possibilità di superare anche la Roma nella classifica degli accordi più remunerativi con i fornitori di abbigliamento sportivo. Come anticipato da Calcio e Finanza, il club biancoceleste è vicino all’addio a Mizuno, con il marchio danese Hummel in trattativa per diventare il nuovo partner a partire dalla stagione 2027/28.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’accordo potrebbe avere una durata di quattro o cinque stagioni, fino al 2031 o al 2032, e garantire alla società guidata da Claudio Lotito circa 5 milioni di euro all’anno, per un valore complessivo compreso tra 20 e 25 milioni.

Tuttavia, secondo quanto appreso da Calcio e Finanza, le parti sono ancora in trattativa e le cifre potrebbero essere superiori di 1-2 milioni di euro a stagione. Ipotizzando un corrispettivo di 6 milioni annui, la Lazio registrerebbe un incremento significativo rispetto ai circa 3,9 milioni garantiti attualmente da Mizuno, arrivando a superare anche la Roma. Ma quanto incassano i top club di Serie A dai rispettivi sponsor tecnici?

 

Calcio e Finanza

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