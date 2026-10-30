Cardinale: «Vorrei aiutare gli altri club di Serie A con gli stadi. A San Donato un'arena NBA Europe»

«Il derby è un’occasione importante per ripartire con lo spirito giusto – ha dichiarato Cardinale commentando la sconfitta interna contro il Bologna – Amorim? Il mio film preferito è Top Gun, lì c’è una grande battuta: “Non abbandono il mio gregario”. Ruben non è in discussione. Resterò al suo fianco. Non commetterò i soliti errori, non continuerò a cambiare allenatore. È il mio uomo, l’ho scelto io. E non per quello che ha fatto allo Sporting, ma per come mi ha raccontato gli errori commessi al Manchester United».

Sul futuro: «Quando ho comprato il Milan nel 2022 pensavo che tutto funzionasse, invece c’erano fratture profonde. Adesso abbiamo cambiato le cose, ho estirpato il male che c’era qui. Oggi i giocatori si aiutano, si divertono, vogliono vincere. Sentono l’urgenza di farlo e anche io: odio i pareggi, è come perdere. Quanto ci vorrà? Siamo solo a un quarto del percorso. A gennaio saremo opportunisti, ma avete conosciuto il mio stile: quando voglio un giocatore, faccio tutto il possibile per prenderlo. Questo non significa spendere soldi come un marinaio ubriaco, però non perderò tempo. Dobbiamo rinforzare la panchina. Vogliamo giocare l’Amorim-ball, ritmo alto e transizioni veloci. I ragazzi corrono tanto, bisogna poterli ruotare. Scudetto? È possibile. Ci fantastico sopra, mi sveglio ogni mattina e penso all’Inter che comincia a pareggiare e noi a vincere una partita dopo l’altra. Non voglio essere arrogante, ma quello è l’obiettivo. E la cosa per cui vivo».

Un eventuale arrivo in dirigenza, con il nome di Krosche: «Tutti discutono del CEO del calcio come fosse Mosè che scende dalla montagna! Sto parlando con Krösche e altri mille. Non ho trattative accelerate con nessuno. Non sono un professionista del calcio, sono un proprietario. Però chi arriverà dovrà lavorare con me, non sparirò più. Ho perso quattro anni, sono furioso per quel tempo perso. Non consegnerò mai più le chiavi del Milan a nessuno».