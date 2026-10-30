Eventi sportivi 30 ottobre-5 novembre: il derby di Milano, Juventus-Napoli e il match point di Antonelli

Sabato sera San Siro ospita il derby numero 247, il primo di Ruben Amorim sulla panchina del Milan, contro un’Inter imbattuta in campionato che però non supera i rossoneri da sette incroci. Ventiquattro ore più tardi la Juventus, scivolata a undici punti dalla vetta, riceve un Napoli privo di Allegri, squalificato. A Città del Messico, nel frattempo, ad Antonelli bastano due punti per chiudere il Mondiale di Formula 1. Da martedì tornano le coppe europee. Calcio · Serie A, 10ª giornata · sabato 31 ottobre, ore 20.45 · Stadio San Siro, Milano Amorim al primo derby, Chivu ancora senza Lautaro Otto vittorie e un solo pareggio valgono all’Inter la migliore partenza della sua storia nell’era dei tre punti: 25, gli stessi della Lazio, che domenica alle 15 ospita il Cagliari. A Venezia, mercoledì, sono bastati due autogol. Il Milan arriva invece al derby quinto a sette lunghezze, dopo che il Bologna gli ha inflitto a San Siro la prima sconfitta del campionato, un 2-4 firmato dalla tripletta di Mbangula. Amorim recupera Gila, Rabiot e Moreira ma resta senza Gabbia, Saelemaekers, Loftus-Cheek e Chukwueze; a Chivu mancano ancora Lautaro, Stones e Pavard. Per SNAI il colpo nerazzurro vale 2.00*, il pareggio 3.60 e il successo di casa 3.50; GoldBet scende a 1.95 sugli ospiti e sale a 3.60 sui rossoneri. Dentro questa gerarchia pesa poco la serie aperta dal Milan, che nei sette derby più recenti non ha mai perso. Su 246 sfide il bilancio del club nerazzurro conta 91 vittorie dell’Inter, 84 del Milan e 71 pareggi. Il Goal, cioè almeno una rete per parte, su SNAI scende invece a 1.52, più basso del segno 2 di Chivu.

Calcio · Serie A, 10ª giornata · domenica 1 novembre, ore 20.45 · Allianz Stadium, Torino Spalletti in ritiro, il Napoli con Landucci in panchina Dopo il 2-0 subito a Genova la Juventus è in ritiro fino a domenica, ottava con 14 punti. Il direttore generale Carnevali ha confermato la fiducia a Spalletti, ma il tecnico deve arrangiarsi con un’infermeria con otto giocatori fermi, Yildiz, Thuram e Locatelli compresi; in porta, perso Grabara per il resto della stagione, è arrivato Neto. Davanti, intanto, Woltemade ha già segnato tre gol in Europa League. Gli stessi punti li ha il Napoli, che a Monza ha vinto 4-1 con Højlund, Politano, Rafa Marín e De Bruyne. Allegri però sconta la seconda delle due giornate di squalifica e lascia la panchina a Landucci; Lobotka, poi, starà fuori circa un mese e mezzo. Eurobet propone 2.25 la Juventus e 3.25 sia la X sia gli ospiti, che Sisal paga 3.10; anche Betsson resta sul 2.27 per i bianconeri. Con due squadre appaiate in classifica, è il fattore campo a separare i due segni di un punto intero. Calcio · Premier League, 9ª giornata · domenica 1 novembre, ore 17.30 · Anfield, Liverpool L’Arsenal campione ad Anfield senza Saka e Saliba Appaiato al Manchester City a 21 punti, con sette vittorie in otto giornate, l’Arsenal di Arteta si presenta ad Anfield dopo una figuraccia in coppa: in Carabao Cup l’ha eliminato ai rigori il Fleetwood, squadra di League Two. Peggio ancora, mancheranno Saka, fermo sei-otto settimane per un problema al quadricipite, Saliba e lo squalificato Dowman. Il Liverpool di Andoni Iraola, quarto a 15, in Champions ha vinto tre partite su tre e contro i Gunners non perde in casa da 13 gare di campionato. Fra i bookmaker autorizzati più conosciuti in Italia, Sisal paga 2.90 i padroni di casa, 3.25 il pareggio e 2.40 la vittoria esterna; su Betsson il segno 2 scende a 2.36 e il Liverpool sale a 2.85. A orientare la scelta verso gli ospiti è la classifica, non lo storico di Anfield: l’ultima sfida, a gennaio all’Emirates, era finita 0-0. Anche il Liverpool, del resto, deve fare i conti con le assenze di Frimpong ed Ekitike, con Szoboszlai in forte dubbio. Formula 1 · GP di Città del Messico · gara domenica 1 novembre, ore 21 · Autódromo Hermanos Rodríguez In Messico ad Antonelli basta un nono posto Partito dalla pole, ad Austin Kimi Antonelli ha vinto davanti a Leclerc e Verstappen; Russell non è andato oltre l’ottavo posto. Con 365 punti e nove successi stagionali l’italiano guarda adesso Russell da 123 lunghezze e Hamilton da 124, a cinque gare dalla fine. Secondo le combinazioni della Gazzetta, se in Messico non vince nessuno dei due inseguitori il titolo è suo comunque; se vince Russell gli serve almeno il nono posto sui 71 giri, se vince Hamilton basta il decimo. Per la corsa, però, il favorito resta Verstappen: SNAI lo paga 2.50, Antonelli 2.75 e Leclerc 7.50. Identici i valori di Sisal, dove Russell e Hamilton, gli unici due che vincendo rinvierebbero la festa, stanno entrambi a 9.00. Ad Antonelli, in Messico, serve più evitare il successo dei due inseguitori che salire sul gradino più alto. Le qualifiche sono in programma sabato alle 22 italiane.