Costi, ricavi e finanziamenti: tutti i numeri del nuovo San Siro di Inter e Milan

Il nuovo San Siro rappresenta uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi nella storia del calcio italiano. Inter e Milan sono pronte a svelare il futuro impianto progettato dagli studi Foster + Partners e MANICA, destinato a sostituire l’attuale Giuseppe Meazza e a trasformare profondamente l’area circostante. Un’operazione che punta non soltanto a dotare i club di una struttura moderna, ma anche a rafforzarne la competitività economica rispetto alle principali società europee.

Ma quanto costerà realmente il nuovo stadio? Quali saranno i ricavi aggiuntivi per nerazzurri e rossoneri e, soprattutto, come verrà finanziato l’investimento? I documenti depositati dalle società, analizzati da Calcio e Finanza, permettono di ricostruire il quadro economico dell’intera operazione, dalle spese per la costruzione dell’impianto e la riqualificazione dell’area fino alle prospettive di crescita dei fatturati e agli accordi già sottoscritti con gli istituti di credito.