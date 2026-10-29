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Costi, ricavi e finanziamenti: tutti i numeri del nuovo San Siro di Inter e Milan

Dall’investimento complessivo alla demolizione del Meazza, passando per i ricavi attesi e i prestiti bancari: tutte le cifre del progetto che cambierà il futuro dei due club milanesi.

Di
Marco Sacchi
Finanza
Onefootball
Quanto vale il nuovo stadio di Milano

Il nuovo San Siro rappresenta uno dei progetti infrastrutturali più ambiziosi nella storia del calcio italiano. Inter e Milan sono pronte a svelare il futuro impianto progettato dagli studi Foster + Partners e MANICA, destinato a sostituire l’attuale Giuseppe Meazza e a trasformare profondamente l’area circostante. Un’operazione che punta non soltanto a dotare i club di una struttura moderna, ma anche a rafforzarne la competitività economica rispetto alle principali società europee.

Ma quanto costerà realmente il nuovo stadio? Quali saranno i ricavi aggiuntivi per nerazzurri e rossoneri e, soprattutto, come verrà finanziato l’investimento? I documenti depositati dalle società, analizzati da Calcio e Finanza, permettono di ricostruire il quadro economico dell’intera operazione, dalle spese per la costruzione dell’impianto e la riqualificazione dell’area fino alle prospettive di crescita dei fatturati e agli accordi già sottoscritti con gli istituti di credito.

Calcio e Finanza

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