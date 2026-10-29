Nuovo San Siro, come seguire la presentazione dello stadio di Inter e Milan: orari e informazioni

È arrivato il momento di scoprire come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan. Nella giornata odierna, giovedì 29 ottobre 2026, i due club presenteranno il progetto del nuovo San Siro, l’impianto destinato a diventare la futura casa condivisa delle società milanesi. L’appuntamento si terrà al Castello Sforzesco di Milano, dove sarà illustrato il progetto realizzato dagli studi internazionali Foster + Partners e MANICA, guidati rispettivamente da Norman Foster e David Manica.
Il programma prevede un primo briefing con la stampa a partire dalle ore 16.30, dedicato alle caratteristiche e alle prospettive del progetto. Il momento più atteso arriverà però in serata: dalle ore 21 sarà ufficialmente svelato il nuovo stadio, con la presentazione delle immagini e dei rendering dell’impianto. Ma come sarà possibile seguire la presentazione del nuovo San Siro? L’evento verrà trasmesso in diretta streaming?
Presentazione nuovo San Siro: dove vedere l’evento? Niente diretta streaming
La presentazione del nuovo stadio di Inter e Milan è in programma giovedì 29 ottobre 2026, con due momenti distinti: l’incontro con la stampa delle ore 16.30 e lo svelamento ufficiale dell’impianto a partire dalle ore 21. Non è prevista alcuna diretta televisiva o streaming dell’evento. I tifosi non potranno quindi seguire in tempo reale la presentazione attraverso una trasmissione dedicata.
Tutte le informazioni sul progetto, insieme alle immagini e ai rendering del nuovo stadio, saranno disponibili in serata attraverso i media, che racconteranno le caratteristiche dell’impianto e i dettagli illustrati durante l’appuntamento. Anche Calcio e Finanza seguirà la presentazione, riportando tutte le novità sul progetto e sulle prospettive economiche e infrastrutturali del nuovo San Siro.
Nuovo San Siro, come sarà lo stadio di Inter e Milan
Il nuovo San Siro avrà una capienza prevista di circa 71.500 spettatori, con oltre 13mila posti premium destinati all’hospitality e ai servizi corporate. L’impianto sarà caratterizzato da due anelli, con tribune progettate per garantire una maggiore vicinanza al terreno di gioco.
L’obiettivo è realizzare una struttura moderna, capace di migliorare l’esperienza degli spettatori e generare nuove opportunità commerciali per entrambe le società attraverso biglietteria, hospitality, sponsorizzazioni e attività di intrattenimento.
Il nuovo stadio rappresenta inoltre un elemento centrale della strategia di crescita economica di Inter e Milan. L’investimento complessivo, comprensivo degli interventi di riqualificazione delle aree circostanti, è stimato in oltre 2 miliardi di euro.
Quando sarà pronto il nuovo San Siro?
Il cronoprogramma prevede il completamento dell’iter autorizzativo nel corso del 2027, con l’obiettivo di avviare successivamente la costruzione dell’impianto. Il completamento del nuovo stadio è previsto tra il 2031 e l’inizio del 2032, anche in vista degli Europei 2032, che saranno organizzati congiuntamente da Italia e Turchia.
Durante i lavori, Inter e Milan continueranno a disputare le proprie partite nell’attuale Giuseppe Meazza. Soltanto dopo l’apertura della nuova struttura si procederà agli interventi previsti sul vecchio impianto e alla riqualificazione delle aree circostanti. La giornata del 29 ottobre 2026 rappresenterà dunque una tappa importante per il futuro di San Siro: dalle prime informazioni del pomeriggio fino allo svelamento ufficiale delle ore 21, quando saranno rese note le immagini della futura casa di Inter e Milan.