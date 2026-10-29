Nuovo San Siro, come seguire la presentazione dello stadio di Inter e Milan: orari e informazioni

È arrivato il momento di scoprire come sarà il nuovo stadio di Inter e Milan. Nella giornata odierna, giovedì 29 ottobre 2026, i due club presenteranno il progetto del nuovo San Siro, l’impianto destinato a diventare la futura casa condivisa delle società milanesi. L’appuntamento si terrà al Castello Sforzesco di Milano, dove sarà illustrato il progetto realizzato dagli studi internazionali Foster + Partners e MANICA, guidati rispettivamente da Norman Foster e David Manica. Il programma prevede un primo briefing con la stampa a partire dalle ore 16.30, dedicato alle caratteristiche e alle prospettive del progetto. Il momento più atteso arriverà però in serata: dalle ore 21 sarà ufficialmente svelato il nuovo stadio, con la presentazione delle immagini e dei rendering dell’impianto. Ma come sarà possibile seguire la presentazione del nuovo San Siro? L’evento verrà trasmesso in diretta streaming?

Presentazione nuovo San Siro: dove vedere l’evento? Niente diretta streaming La presentazione del nuovo stadio di Inter e Milan è in programma giovedì 29 ottobre 2026, con due momenti distinti: l’incontro con la stampa delle ore 16.30 e lo svelamento ufficiale dell’impianto a partire dalle ore 21. Non è prevista alcuna diretta televisiva o streaming dell’evento. I tifosi non potranno quindi seguire in tempo reale la presentazione attraverso una trasmissione dedicata. Tutte le informazioni sul progetto, insieme alle immagini e ai rendering del nuovo stadio, saranno disponibili in serata attraverso i media, che racconteranno le caratteristiche dell’impianto e i dettagli illustrati durante l’appuntamento. Anche Calcio e Finanza seguirà la presentazione, riportando tutte le novità sul progetto e sulle prospettive economiche e infrastrutturali del nuovo San Siro. Nuovo San Siro, come sarà lo stadio di Inter e Milan Il nuovo San Siro avrà una capienza prevista di circa 71.500 spettatori, con oltre 13mila posti premium destinati all’hospitality e ai servizi corporate. L’impianto sarà caratterizzato da due anelli, con tribune progettate per garantire una maggiore vicinanza al terreno di gioco. L’obiettivo è realizzare una struttura moderna, capace di migliorare l’esperienza degli spettatori e generare nuove opportunità commerciali per entrambe le società attraverso biglietteria, hospitality, sponsorizzazioni e attività di intrattenimento. Il nuovo stadio rappresenta inoltre un elemento centrale della strategia di crescita economica di Inter e Milan. L’investimento complessivo, comprensivo degli interventi di riqualificazione delle aree circostanti, è stimato in oltre 2 miliardi di euro.