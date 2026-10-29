Dopo Aponte De Laurentiis studia i prossimi passi per il nuovo stadio del Napoli

Come riportato da Il Mattino, il confronto tra De Laurentiis e Aponte , non ha portato ad accelerazioni concrete. Il presidente del Napoli ha però avuto modo di illustrare al fondatore del gruppo marittimo come potrebbe cambiare Napoli Est con la costruzione del nuovo impianto. Il progetto per la nuova casa della società azzurra è stato realizzato dallo studio Gau Arena dell’architetto Zavanella ed è già stato presentato anche ai vertici italiani di Kuwait Italia, in occasione di un incontro che si è tenuto a inizio ottobre nella sede napoletana della società.

Prosegue il lavoro per il nuovo stadio del Napoli a Napoli Est. Si è tenuto ieri a Ginevra l’incontro tra Aurelio De Laurentiis e Gianluigi Aponte , il fondatore di MSC Crociere . Il patron del Napoli è alla ricerca di un partner internazionale che possa investire nella nuova struttura ed è al lavoro per capire come portare avanti il progetto nell’area dell’ex raffineria. Intanto, continuano le operazioni di bonifica dei terreni e lo scambio di documenti per arrivare all’acquisto dell’area individuata dal club.

Il ruolo di MSC e la sponsorizzazione del Napoli

L’incontro tra De Laurentiis e Aponte potrebbe aver riguardato anche il rapporto commerciale tra MSC e il Napoli. Tra i temi discussi ci sarebbe infatti il possibile prolungamento della sponsorizzazione, attualmente in scadenza nel 2029. MSC Crociere è infatti uno sponsor storico del club e, durante l’estate, le parti hanno rinnovato il contratto fino al 2029. Il rinnovo della partnership con MSC – come svelato da Calcio e Finanza – prevede 18 milioni di euro all’anno più bonus, un salto importante rispetto agli 8,5 milioni del precedente contratto. La collaborazione ha portato anche alla presentazione degli eventi per il Centenario del Napoli a bordo della nave MSC Europa.

Si tratta di una delle sponsorizzazioni più importanti del calcio italiano, con ricavi superiori a quelli di quasi tutti gli altri club di Serie A. Sono infatti solo 4 le squadre italiane che superano il Napoli per quanto riguarda i ricavi da sponsor di maglia: Milan (35 milioni a stagione da Emirates), Inter (30 milioni a stagione da Betsson), Juventus (28/30 milioni a stagione da Jeep e Visit Detroit) e Fiorentina (25 milioni a stagione da Mediacom).

Resta da capire se MSC potrà avere un ruolo anche nel progetto del nuovo stadio, oltre a quello già legato alla sponsorizzazione della squadra. L’obiettivo di De Laurentiis sarebbe quello di costruire una collaborazione più ampia rispetto alla semplice acquisizione dei naming rights. Si tratta di diritti di sponsorizzazione dello stadio che prevedono l’utilizzo del nome dell’impianto da parte di uno sponsor. Se la società procederà con la collaborazione con la famiglia Aponte, la struttura potrebbe chiamarsi MSC Arena o MSC Stadium.