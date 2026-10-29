Capienza, dimensioni e sostenibilità: i dettagli del nuovo Generali Stadium

Dalla capienza complessiva alla distribuzione dei posti, fino alle dimensioni della struttura e alle caratteristiche della copertura, i dati diffusi dai due club permettono di delineare con maggiore precisione quello che sarà il futuro impianto condiviso da nerazzurri e rossoneri. Un progetto che punta a coniugare l’atmosfera dello storico San Siro con le esigenze di un’infrastruttura di nuova generazione, prestando particolare attenzione alla sostenibilità, all’accessibilità e all’esperienza dei tifosi.

Non soltanto le prime immagini del futuro Generali Stadium . Inter e Milan hanno svelato anche tutti i principali numeri e dettagli tecnici del nuovo stadio di San Siro, il progetto firmato dagli studi Foster + Partners e MANICA che punta a diventare uno degli impianti più moderni del panorama calcistico europeo.

Capienza e posti: come saranno organizzate le tribune

Il nuovo Generali Stadium avrà una capienza complessiva di circa 71.500 spettatori, con una distribuzione dei posti studiata per offrire differenti esperienze di fruizione delle partite.

Nel dettaglio, il progetto prevede 59.692 posti standard, ai quali si aggiungeranno 8.088 posti hospitality e 3.698 posti premium, questi ultimi inseriti nella categoria premium general admission. Sono inoltre previste 394 postazioni per persone in sedia a rotelle, a conferma dell’attenzione dedicata all’accessibilità dell’impianto.

Particolare rilievo avranno le due curve, destinate a rappresentare il cuore del tifo di Inter e Milan. Ciascuna sarà caratterizzata da una grande parete di spettatori, definita fan wall, con 11.700 posti, per un totale di 23.400 posti nelle due estremità dello stadio. Entrambe disporranno di ingressi esclusivi e aree progettate per garantire i massimi livelli di sicurezza.

L’obiettivo degli architetti è quello di riprodurre, e possibilmente amplificare, l’atmosfera dell’attuale Giuseppe Meazza, avvicinando il pubblico al terreno di gioco e assicurando visuali ottimali. Il progetto indica infatti il rispetto del parametro C90+, un criterio utilizzato nella progettazione degli stadi per valutare la qualità della visuale del campo rispetto agli spettatori seduti nelle file precedenti.

Generali Stadium, dimensioni e altezza del nuovo San Siro

Le dimensioni del nuovo stadio confermano la portata dell’intervento. L’area complessiva interessata dal progetto si estenderà su 281.000 metri quadrati, comprendendo non soltanto l’impianto sportivo, ma anche gli spazi circostanti destinati alla riqualificazione urbana.

La superficie lorda dello stadio sarà pari a 182.000 metri quadrati, ai quali si aggiungeranno altri 12.500 metri quadrati relativi al podio, la struttura che costituirà la base dell’edificio e contribuirà all’organizzazione degli accessi e dei percorsi.

Per quanto riguarda l’altezza, la copertura raggiungerà 70 metri rispetto al livello del terreno di gioco e 66 metri rispetto al livello del parco. Una differenza legata ai diversi livelli altimetrici del progetto.

Anche la copertura avrà dimensioni significative: il tetto misurerà 244 metri per 270 metri, mentre considerando anche il podio l’ingombro complessivo raggiungerà i 300 metri per 375 metri.

Una copertura con 27.500 metri quadrati di pannelli fotovoltaici

Uno degli elementi più innovativi del nuovo Generali Stadium sarà la copertura, progettata secondo uno schema strutturale a ruota a raggi (spoke-wheel roof), una soluzione che consentirà di proteggere tutte le aree destinate agli spettatori. Sul tetto saranno installati 27.500 metri quadrati di pannelli fotovoltaici, destinati a contribuire alla produzione dell’energia necessaria per il funzionamento della struttura.

Il nuovo stadio sarà infatti concepito come un impianto interamente elettrico, senza ricorrere direttamente a combustibili fossili per le proprie necessità operative. L’obiettivo dichiarato è quello di ottenere la certificazione LEED Gold, uno standard internazionale che valuta le prestazioni ambientali e l’efficienza energetica degli edifici.

Il progetto punta inoltre a raggiungere la neutralità carbonica nella fase operativa, attraverso l’integrazione di tecnologie dedicate alla riduzione delle emissioni e al miglioramento dell’efficienza. Tra le altre soluzioni previste figurano sistemi di illuminazione LED ad alta efficienza, la raccolta dell’acqua piovana e il riciclo delle acque grigie, ovvero quelle provenienti da utilizzi domestici e sanitari che possono essere trattate e riutilizzate per determinate funzioni.

Un ulteriore elemento riguarda i materiali da costruzione, con la volontà di privilegiare, per le componenti principali della struttura, materiali provenienti da fornitori locali, riducendo così anche l’impatto ambientale legato al loro trasporto. Si tratta di obiettivi progettuali che dovranno essere concretizzati nelle successive fasi di sviluppo e costruzione dell’impianto.