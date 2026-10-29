Mps, bocciato il piano dell'AD Lovaglio: i soci respingono le offerte su Bpm e Generali

Le due opzioni erano state presentate dall’attuale amministratore delegato per resistere all’offerta formulata da Intesa Sanpaolo.

Di
Luca Cosentini
Business
monte dei paschi
(Image Credit: DepositPhotos.com)

L’assemblea dei soci di Monte dei Paschi di Siena, avvenuta oggi, ha bocciato l’offerta pubblica di scambio su Banco Bpm, primo punto del piano dell’amministratore delegato Luigi Lovaglio al voto.

Contrario il 91,1% del capitale presente, favorevole il 6,47% mentre si è astenuto il 2,41%. Ha partecipato al voto, a il 65,85% del capitale.

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Stessa sorte per l’offerta pubblica di scambio su Banca Generali. I voti contrari sono stati pari al 90,9% del capitale presente, quelli favorevoli pari al 6,66% e gli astenuti pari al 2,41%. La bocciatura delle due offerte sancisce lo stop definitivo al piano dell’amministratore delegato Lovaglio per resistere all’offerta di Intesa Sanpaolo.

L’assemblea di Mps, dopo aver bocciato le Ops su Banco Bpm e Banca Generali, non ha trattato i punti i punti 4 e 5 della parte ordinaria, collegati alle due offerte, cioè l’acquisizione delle azioni di Generali detenute da Mediobanca e la distribuzione agli azionisti del maxi-dividendo da 4 miliardi di euro. Pertanto l’assemblea si è chiusa così dopo circa sei ore.

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