Mps, bocciato il piano dell'AD Lovaglio: i soci respingono le offerte su Bpm e Generali

Contrario il 91,1% del capitale presente , favorevole il 6,47% mentre si è astenuto il 2,41%. Ha partecipato al voto, a il 65,85% del capitale.

Stessa sorte per l’offerta pubblica di scambio su Banca Generali. I voti contrari sono stati pari al 90,9% del capitale presente, quelli favorevoli pari al 6,66% e gli astenuti pari al 2,41%. La bocciatura delle due offerte sancisce lo stop definitivo al piano dell’amministratore delegato Lovaglio per resistere all’offerta di Intesa Sanpaolo.

L’assemblea di Mps, dopo aver bocciato le Ops su Banco Bpm e Banca Generali, non ha trattato i punti i punti 4 e 5 della parte ordinaria, collegati alle due offerte, cioè l’acquisizione delle azioni di Generali detenute da Mediobanca e la distribuzione agli azionisti del maxi-dividendo da 4 miliardi di euro. Pertanto l’assemblea si è chiusa così dopo circa sei ore.

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