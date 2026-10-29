La Lazio pronta all'addio a Mizuno: vicino l'accordo con un nuovo sponsor tecnico

La Lazio si prepara a cambiare sponsor tecnico. Il club biancoceleste è al lavoro per individuare il partner che accompagnerà la squadra nelle prossime stagioni, con l’obiettivo di definire un nuovo accordo commerciale in vista della scadenza dell’attuale contratto con Mizuno, prevista per il 30 giugno 2027. Una scelta importante per la società guidata da Claudio Lotito, che punta a consolidare le proprie partnership commerciali e a valorizzare ulteriormente il marchio.

Dopo cinque stagioni di collaborazione con l’azienda giapponese, iniziata nell’estate del 2022, le strade della Lazio e di Mizuno sembrano dunque destinate a separarsi. Nelle ultime settimane sono circolate diverse indiscrezioni sui possibili successori, ma il quadro starebbe ormai prendendo una direzione più precisa, con il club capitolino vicino a individuare il nuovo fornitore delle divise da gioco e del materiale tecnico a partire dalla stagione 2027/28.