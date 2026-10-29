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Generali darà il nome al nuovo San Siro: le cifre e la durata dell'accordo

Il gruppo assicurativo sarà il partner per i naming rights del nuovo impianto di Inter e Milan. Un’intesa di lungo periodo che si inserisce tra le più importanti nel panorama europeo delle sponsorizzazioni degli stadi.

Di
Marco Sacchi
Finanza
Onefootball
(Image credit: Depositphotos.com)

Il nuovo stadio di Inter e Milan avrà il nome di Generali. Il gruppo assicurativo italiano sarà infatti il partner che accompagnerà i due club milanesi nel progetto del nuovo impianto di San Siro, destinato a prendere il posto dell’attuale Giuseppe Meazza. Un’operazione commerciale di primo piano, che rappresenta uno degli elementi fondamentali del piano di valorizzazione della futura infrastruttura.

L’accordo per i naming rights costituisce un tassello importante nella strategia di sviluppo dei ricavi legati al nuovo stadio. Per Inter e Milan, la realizzazione di un impianto moderno rappresenta infatti un’opportunità per incrementare sensibilmente le entrate commerciali, attraverso sponsorizzazioni, hospitality, eventi e una maggiore valorizzazione degli spazi, avvicinandosi ai principali club europei sotto il profilo economico.

Calcio e Finanza

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