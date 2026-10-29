Sfida Galliani-Malagò per la presidenza FIGC: come funziona il voto e i pesi elettorali

La corsa alla presidenza della FIGC si prepara a diventare una sfida a due tra Giovanni Malagò e Adriano Galliani. A pochi giorni dalla scadenza per la presentazione delle candidature, fissata per il 4 novembre, gli equilibri sembrano essersi definiti: da una parte l’attuale commissario federale, che avrebbe raggiunto le 11 firme necessarie per ottenere la candidatura dalla Lega Serie A, dall’altra l’ex amministratore delegato del Milan e del Monza, pronto a essere candidato dall’Associazione Italiana Calciatori (AIC) e dall’Associazione Italiana Allenatori Calcio (AIAC).

Le due componenti avrebbero già raggiunto il quorum necessario per accreditare Galliani, mentre Malagò sarebbe pronto ad annunciare ufficialmente il sostegno della maggioranza dei club della massima serie. Una situazione che apre la strada a un confronto destinato a proseguire fino all’assemblea elettiva del 14 dicembre 2026, quando si deciderà chi guiderà la Federcalcio.