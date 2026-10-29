Assocalciatori e assoallenatori: «Candidiamo Adriano Galliani a presidente FIGC»

Dopo le indiscrezioni di ieri sera, ora è ufficiale: Assocalciatori e Assoallenatori hanno candidato Adriano Galliani in vista delle elezioni per la presidenza FIGC in programma il prossimo 14 dicembre.
«L’Associazione italiana calciatori e l’Associazione allenatori, confermando la propria linea di valutazione e azione comune, hanno ultimato la raccolta delle firme necessarie per presentare la candidatura di Adriano Galliani a presidente della FIGC, nelle elezioni che si terranno nell’assemblea federale elettiva il prossimo 14 dicembre», si legge nella nota congiunta pubblicata nella serata di giovedì.
«AIC e AIAC ritengono che si tratti di una opportunità importante – si legge nella nota – in termini di valori di scelta, per storia, esperienza e risultati sul campo ottenuti dal dirigente Galliani, pronto ora a condividere una aperta e progressiva visione federale nel percorso di riforme non più differibili. Un punto di vista che Aic e Aiac confidano resti comune a tutte le componenti del nostro sistema».
Si conferma quindi la tradizione per cui le due associazioni appoggiano congiuntamente lo stesso candidato, mentre dovrebbe venire meno il sodalizio con la Serie A che sembrerebbe aver confermato, anche se con numeri minori rispetto a giugno, l’appoggio all’attuale commissario FIGC ed ex presidente federale Giovanni Malagò.